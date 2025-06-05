Платформам подбирают рельсы

В 2026 году может вступить в силу один из наиболее значимых для электронной коммерции законопроектов — «О платформенной экономике». Его обсуждение между регуляторами, бизнесом и профильными ассоциациями длится уже год, за время работы было рассмотрено более 200 предложений отрасли, и только в втором квартале 2025 года документ начали готовить к внесению в Госдуму. Однако, по мнению участников рынка, законопроект все еще требует доработки после первого чтения, поскольку многие нормы сформулированы в обобщенном виде и не учитывают наиболее актуальные для отрасли проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Формирование в РФ системы правовой основы для работы платформ электронной коммерции в этом году вновь вошло в повестку регуляторов IT-отрасли. Речь идет о законопроекте «О платформенной экономике» (известен также как законопроект «О маркетплейсах»), в том числе определяющем понятие «посреднической платформы» и предлагающем компаниям унифицировать работу с продавцами и покупателями. В случае принятия инициатива должна вступить в силу уже с 1 марта 2026 года.

Всему свое регулирование

Предполагается, что закон «О платформенной экономике» будет регулировать взаимоотношения, возникающие между платформами и исполнителями заказов, которые через них проходят. Разработку документа курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко, именно по его поручению была разработана инициатива. Рассмотрение документа было изначально запланировано на первый квартал 2025 года, но впоследствии было отложено из-за разногласий с участниками рынка, подпадающими под новое регулирование. Среди них — объединенная компания Wildberries и Russ, Ozon, «Яндекс Маркет». Классифайд «Авито», чьи представители также были участниками рабочих групп, в результате был исключен из-под действия законопроекта (см. “Ъ” от 20 февраля).

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” сообщили, что сейчас проект закона проходит процедуры согласования перед внесением в Госдуму. «Цель законопроекта — защита прав граждан и создание базовых правил и условий для дальнейшего развития цифровых платформ».

Документом предусматривается в том числе определение критериев для цифровых платформ, а также регулирование вопросов информационного взаимодействия с налоговыми органами, идентификации и аутентификации через ЕСИА и другое, добавляют в Минцифры.

Законопроект уже согласован с ответственными ведомствами, а также проработан с бизнесом и профильными ассоциациями, уточнили “Ъ” в Минэкономразвития. С начала года последние активно предлагали правки в документ в рамках «регуляторных гильотин» и рабочих групп. В результате поступило более 200 предложений, большая часть из которых была учтена, поделились в аппарате Дмитрия Григоренко. До внесения на согласование в правительство документ также прошел подкомиссию по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций ФОИВ при правкомиссии по административной реформе, уточняют в Минэкономразвития.

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Необходимость регулирования, как неоднократно отмечали участники рынка, была обусловлена быстрым развитием компаний в сфере электронной коммерции. Только по итогам прошлого года объем российского рынка онлайн-торговли достиг 9 трлн руб., увеличившись на 41% год к году, сообщала Ассоциация компаний интернет-торговли. В аналитическом агентстве Infoline отмечали, что оборот Wildberries за период достиг 3,75 трлн руб., Ozon — 2,69 трлн руб., ритейл-компаний «Яндекса» — 807,7 млрд руб.

Объем же контрафактных товаров, поступивших на российский рынок по итогам прошлого года, по данным Федеральной таможенной службы, достиг 5,8 млн единиц на сумму свыше 3,4 млрд руб., что также вызывает отдельные опасения участников рынка (см. инфографику).

При этом текущие нормы, отраженные в ТК РФ, не могли быть применены ко всем аспектам работы компаний с исполнителями заказов (продавцов). Так, в отсутствие профильного закона число конфликтов между платформами и последними росло (см. “Ъ” от 27 сентября 2024 года). Аналогично ситуация обстояла и в зарубежной практике, до принятия профильных норм, в частности в отношении контрафактной продукции. Например, нормы ЕС, Digital Services Act (DSA), требуют от крупных онлайн-платформ эффективных механизмов модерации контента для защиты авторских прав и исключения контрафакта, отмечает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев.

В США действует Digital Millennium Copyright Act (DMCA), предписывающий онлайн-платформам оперативно реагировать на уведомления о нарушениях авторских прав, блокируя доступ к контрафакту, перечисляет юрист. В Китае на законодательном уровне создана правовая основа для защиты пользователей от контрафакта через систему взаимосвязанных требований — E-Commerce Law (принята в 2019 году). Из законопроекта «О платформенной экономике» аналогичные положения были исключены (см. “Ъ” от 10 февраля). В компаниях апеллировали к тому, что цифровые платформы уже принимают комплекс мер по ограничению контрафакта и нарушений авторских прав.

Несмотря на примеры из зарубежной практики, представители отечественной индустрии неоднократно отмечали, что в случае российских цифровых платформ иностранный опыт регулирования не применим.

Это обусловлено спецификой отрасли, уточняют в Ассоциации цифровых платформ (АЦП — «Авито», Ozon, «Купер», «Яндекс», Wildberries и др.). Среди аспектов там называют большее количество пользователей, иные объемы трансакций, «особенную структуру спроса и предложения». Нельзя исключать и особые экономические условия, нестандартные бизнес-модели и иные требования регуляторов, говорят в АЦП.

Нормы разложили по полкам

“Ъ” ознакомился с текущей редакцией документа, готовящегося к внесению в Госдуму. Из нее следует, что за нарушение требований закона «О платформенной экономике» на маркетплейсе налагается штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. и за нарушение требований к публикации предложений о продаже товаров и услуг платформы — до 1 млн руб. В изначальной версии документа был прописан штраф до 1 млн руб. за неисполнение требований к размещению на посреднической цифровой платформе предложений партнеров о продаже товара, выполнению работ, оказанию услуг (см. “Ъ” от 6 февраля).

Представители платформ электронной коммерции неоднократно пытались оспорить последние положения.

Например, они прогнозировали расходы до 278 млрд руб. ежегодно в случае сохранения нормы о штрафах до 1 млн руб., сообщали «Известия» со ссылкой на отзыв участников рынка к законопроекту. В результате размер штрафа остался прежним, но за меньшее число нарушений, что, в свою очередь, вызвало недовольство у представителей розничного бизнеса, говорит источник “Ъ” на рынке офлайн-ритейла: «Последние также настаивали, что применение рекламных алгоритмов дискриминирует продавцов».

В целом главный аспект, рассматриваемый в законопроекте,— взаимоотношения между операторами цифровых платформ и исполнителями. Речь идет о владельцах пунктов выдачи, продавцах, покупателях, перевозчиках. Их потребности часто не совпадают, отмечает представитель Ozon: «Законопроект принимает во внимание интересы всех этих групп».

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Например, во всех редакциях законопроекта сохраняется норма об обязанности владельца цифровой платформы обеспечить равный и беспрепятственный доступ к ней, а также предписывается не допускать дискриминационных условий для пользователей. Однако была исключена просьба представителей розничной торговли о законодательной обязанности маркетплейсов раскрывать алгоритмы поисковых выдач на их площадках, следует из текущей редакции законопроекта. Ранее онлайн-ритейлеры уже настаивали на избыточности таких норм (см. “Ъ” от 19 декабря 2024 года). Теперь в документе отмечается, что оператор посреднической платформы в случае оказания на ней платных услуг, влияющих на поисковую выдачу, обязан предоставлять партнерам равный доступ к ней.

Параллельно в феврале правительство внесло в Госдуму законопроект «О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». Он предполагает поправки в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, направленные на борьбу с кибермошенничеством.

В том числе предлагается обязать пользователей интернет-платформ проходить идентификацию через «Госуслуги», чтобы разместить предложение купли-продажи товара или услуги.

В свою очередь, объединенная компания Wildberries и Russ выступила против инициативы, сообщал РБК в конце февраля. По словам представителя площадки, «в случае принятия инициативы будет заблокировано международное развитие онлайн-торговли». Товары иностранных продавцов также пропадут с площадок. «Можно сделать вывод, что маркетплейсы еще будут оспаривать аспекты ЕСИА, тем более что работа над документом все еще не завершена»,— считает собеседник “Ъ” на рынке онлайн-торговли.

Текущая редакция документа во многом сбалансирована регулятором с точки зрения уже внесенных в нее поправок и призвана ввести единые стандарты для отрасли, говорит представитель объединенной компании Wildberries и Russ. Однако многие положения инициативы уже работают в рамках платформы, отмечают там. Например, при взаимодействии маркетплейсов с продавцами. Так, в Wildberries и Russ заранее уведомляют партнеров в случае введения изменений, влияющих на бизнес-процессы последних, заверяет представитель онлайн-площадки. Как пример в организации приводят случай с фиксацией тарифов на хранение товаров на складе и логистику, введенных в прошлом году. Также был снижен размер удержаний и четко определена ответственность продавцов за разные виды нарушений договора, перечисляет представитель компании: «Это позволило исключить возможную неопределенность».

Ряд вопросов требует дополнительного внимания, указывают в Ozon. Один из них — возможное ограничение скидок за счет платформы.

В прошлом году продавцы через общественников требовали у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверить площадки на предмет нарушения антимонопольного законодательства (см. “Ъ” от 5 ноября 2024 года). Причина заключалась в том, что маркетплейсы устанавливают скидки, которые порой достигают 50% от стоимости предложения, чтобы разгрузить склады от невостребованных товаров. В результате ФАС потребовала от Ozon и Wildberries «опубличить» и обосновать внутренние механизмы автоакций.

«Скидки с нашей стороны помогают продавцам на платформе расти быстрее, а 58 млн покупателей — купить товар по выгодной цене в любой точке страны. Это классическая механика на рынке, и много лет ее развивал офлайн-ритейл»,— говорят в Ozon. При этом у наших продавцов есть возможность в любой момент отказаться от скидок за наш счет, но эта возможность не пользуется популярностью, отмечает представитель маркетплейса: «Мы выступаем за сохранение рыночного подхода — это важно для защиты интересов наших предпринимателей и покупателей».

Предложения идут на поправку

У самих участников рынка до сих пор остаются предложения к законопроекту. «Проработка различных предложений не прекращается, но с учетом высокого уровня готовности текста обсуждаются возможные корректировки на последующих этапах»,— подтверждает представитель Минэкономразвития. Среди «камней преткновения» — проблема контрафакта на платформах.

Для книжной отрасли проблема в большей степени касается Wildberries, поскольку правообладатель может подать жалобу только на карточку товара, а не на продавца. В результате пираты делают новые карточки, сокращение времени рассмотрения жалоб с 30 до 10 дней не влияет на процесс.

Так, ежемесячно издатели теряют 15 млн руб. при росте затрат на мониторинг и блокировку контрафакта. Параллельно контрафактное ПО и IT-услуги все шире распространяются через платформы, вплоть до открытых продаж «взломанного офисного пакета».

В текущей версии законопроекта предусмотрена возможность подачи заявлений от правообладателей о нарушении исключительных прав аналогично западным уведомительным системам DMCA и DSA, однако такая возможность была реализована платформами и до этого, указывает Александр Журавлев. Сейчас заявление правообладателя о нарушении не сопровождается обязательной и незамедлительной реакцией платформы, уточнил он: «Нет процедуры приостановки продажи, санкций за игнорирование. Нет обязанности создавать проактивные фильтры и механизмы предотвращения размещений контрафакта, например мониторинга такой продукции».

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В результате документ не решает системных проблем — возможности блокировки карточки на период рассмотрения спора, постоянного учета данных правообладателя и т. д., говорят опрошенные “Ъ” участники рынка. Включение таких предложений в текст законопроекта упростит правила игры для всех заинтересованных сторон, считает директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. Это продавцы, которые смогут использовать понятный механизм коммуникации для защиты своего товара, и правообладатели, которые смогут эффективно выявлять и устранять нарушения. В список входят и маркетплейсы, которые смогут снизить свои операционные издержки на рассмотрение обращений.

В целом предлагаемые нормы в законопроекте сформулированы в обобщенном виде и не содержат необходимой конкретизации признаков правонарушений, степени их тяжести, критериев вреда и индивидуализации ответственности, перечисляет господин Журавлев. «Формулировки в статьях ограничиваются ссылками на неисполнение закона без указания, какое конкретное действие или бездействие образует состав правонарушения, что противоречит принципу правовой определенности».

Штрафы также устанавливаются без учета тяжести последствий, считает Александр Журавлев.

По его мнению, в случае принятия законопроекта в текущем виде может сложиться ситуация, когда санкции несоразмерны масштабу нарушений. Это может привести к тому, что платформам будет проще платить штрафы, чем исполнять требования закона, допускает он.

По мнению Антона Гуськова, маркетплейсы перестают быть просто технологическим посредником, что накладывает на них определенные обязательства. «Логично ожидать, что платформа также будет отвечать за добросовестность товарооборота, в том числе за продажу подделок и нарушения прав правообладателей, а также брать на себя большую ответственность при, например, трансграничной торговле», — считает он (см. колонку).

Юлия Юрасова, Татьяна Исакова