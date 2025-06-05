На участки идут одни старики

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) рассчитывает получить не менее 5% голосов избирателей на выборах в Госдуму в 2026 году и впервые попасть в федеральный парламент. «Пенсионеры» уверены, что располагают и возможностями, и даже «моральным правом» на то, чтобы занять место в нижней палате, рассказал на пресс-конференции 4 июня новый председатель партии Эрик Праздников. Правда, эксперт в этом сомневается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

РППСС была учреждена в ноябре 1997 года и изначально называлась просто Партия пенсионеров. В 2006-м она объединилась с Российской партией жизни и «Родиной», образовав «Справедливую Россию», однако спустя шесть лет вышла из альянса. Свое современное название организация получила в 2017 году. В разное время ее возглавляли политики Сергей Атрошенко, Валерий Гартунг, Игорь Зотов, Евгений Артюх и Владимир Бураков. В 2025-м, после смерти господина Буракова, новым председателем стал хирург Эрик Праздников.

На своей первой пресс-конференции в качестве лидера «пенсионеров» господин Праздников решил обозначить стратегические задачи и раскрыть принятую на съезде 17 мая обновленную программу организации. Во главу угла он поставил расширение представительства — от муниципального до федерального. По словам господина Праздникова, у партии есть «моральное право быть в парламенте» и строить прямой диалог с обществом, а не «заниматься популизмом».

Заместитель председателя Владимир Ворожцов добавил, что программа партии носит название «Одиннадцать шагов навстречу будущему России», а ее главная цель — достижение сплоченности российского общества. Он подчеркнул, что Партия пенсионеров на деле является партией «всех возрастов», поскольку обращает внимание на проблемы многих социальных групп.

Отвечая на вопрос, почему же в таком случае РППСС не поменяет название, господин Ворожцов признался, что эта идея «активно обсуждается в течение длительного времени». По его словам, с 2017 года организация позиционирует себя как «партия динамичных консерваторов», однако такое название в «российскую историческую традицию» не вписывается. Кроме того, была идея назваться «партией ветеранов», но в итоге РППСС остановилась на названии с «27-летней историей».

При подготовке к выборам в Госдуму «пенсионеры» займутся укреплением региональных отделений, пополнением кадрового резерва и обучением активистов, что позволит им получить не менее 5% голосов на выборах в 2026 году, рассказал руководитель центрального исполкома партии Валерий Егоров: «У нас есть основания полагать, что этот показатель уже достигнут, учитывая результаты региональных выборов за последние пять лет». По его словам, в качестве кандидатов в нижнюю палату парламента будут выбраны «уважаемые и проверенные» люди, но их имена партиец раскрывать отказался.

Согласно мартовским замерам ВЦИОМа, Партия пенсионеров имеет рейтинг около 3%. Это уровень, который по итогам выборов в Госдуму может принести ей государственное финансирование. Правда, накануне голосования в 2021-м рейтинг РППСС был выше — 3,6%, а финишировала она только с 2,45% (см. график).

Больше 3% «пенсионеры» не наберут «ни при каких обстоятельствах», считает политолог Константин Калачев: «Партийцев, вероятно, это вполне устроит, однако даже 3% без борьбы не взять, и бороться надо не с КПРФ, а с партией власти. Вряд ли они пойдут на такое». У бренда богатая история, но сейчас РППСС имеет «признаки спойлера», добавляет политолог: «А нужны ли сейчас спойлеры — вопрос открытый».

Божена Иванова, Григорий Лейба