Партия пенсионеров выбрала лидером хирурга

Как и предполагал “Ъ”, новым председателем центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) стал врач Эрик Праздников. Такое решение приняли 17 мая делегаты VIII съезда партии. Должность зампреда сохранил Владимир Ворожцов, исполнявший обязанности главы РППСС после смерти в декабре 2024-го прежнего лидера Владимира Буракова. Как сообщил “Ъ” господин Ворожцов, нового руководителя делегаты поддержали единодушно: 66 голосов за и ни одного против.

Хирург Эрик Праздников сотрудничает с Партией пенсионеров с 2019 года, когда руководимое им Общество врачей России подписало с РППСС соглашение о партнерстве. На выборах в Госдуму-2021 господин Праздников возглавлял московскую группу партсписка («пенсионеры» не преодолели пятипроцентный барьер и в Думу не прошли), а в 2023 году стал руководителем московского отделения партии.

Кроме того, на съезде была обновлена программа РППСС, в которую войдут новые положения о реформе экономики, образования и здравоохранения. Отдельный акцент партийцы делают на пенсионной реформе и вопросах патриотического воспитания. В частности, в РППСС предлагают отменить понятие пенсионного возраста и ввести вместо этого критерии представления пенсии (стаж, состояние здоровья, заслуги перед государством и т. п.). А формирование патриотического сознания, по мнению «пенсионеров», должно происходить посредством установления «исторической истины» на основе научных исследований, а не путем цензуры и субъективной исторической «правды».

Божена Иванова