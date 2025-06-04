Имя Харви Милка уберут с борта танкера ВМС США

Военно-морские силы (ВМС) США планируют переименовать танкер-заправщик, названный в честь Харви Милка — политического активиста, борца за права ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и ветерана ВМС. Об этом сообщают американские СМИ, в том числе Military.com и CBS News, со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении документы. По их данным, ВМС США получили от министра обороны Пита Хегсета указание переименовать корабль.

Корабль был назван в честь Харви Милка в 2016 году, когда президентом США был Барак Обама. Как отмечает CBS News, в списке кораблей, рекомендованных к переименованию, есть и другие, названные в честь политиков и активистов движения за гражданские права. Это, в частности, корабли, названные в честь чернокожей аболиционистки Гарриет Табмен, суфражистки Люси Стоун, деятельницы профсоюзного движения и феминистки Долорес Уэрты, профсоюзного деятеля и правозащитника Сесара Чавеса, активиста борьбы за гражданские права Медгара Эверса, а также Тэргуда Маршалла — первого афроамериканца, ставшего судьей Верховного суда США.

После вступления в должность в начале года Пит Хегсет распорядился убрать с сайтов Пентагона контент, связанный с программами по обеспечению представленности различных меньшинств, равноправия и инклюзивности (DEI). Как писали тогда СМИ, в числе прочего удалили фотографии чернокожих военнослужащих времен Второй мировой войны и упоминания бомбардировщика «Энола Гей», сбросившего бомбу на Хиросиму. Как известно, пилот назвал самолет в честь своей матери Энолы Гей Тиббетс. Упоминание бомбардировщика было удалено из-за слова «гей», которое, скорее всего, было замечено при автоматической проверке сайтов с помощью ИИ.

Яна Рождественская