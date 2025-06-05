Госдума вышла на тропу
Депутаты намерены создать национальную систему туристических пеших маршрутов
Законодатели взялись за регулирование пешеходных туристических троп: существующие будут обустроены, для каждой из них назначат оператора. Новые тропы запретят прокладывать на землях обороны и сельскохозяйственных угодьях. Эти и другие нормы содержатся в проекте закона, который внесла в Госдуму межфракционная группа депутатов. Сейчас в России почти 2 тыс. разных троп, в перспективе будет еще больше, эту сферу нужно урегулировать, считают авторы документа. Эксперты проект поддержали, но призвали не вводить избыточных ограничений на передвижение граждан по пересеченной местности.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Пакет поправок к закону «Об основах туристской деятельности», Лесному и Земельному кодексам в Госдуму 4 июня внесла группа депутатов, включая вице-спикера Викторию Абрамченко (ЕР), главу думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаева («Новые люди») и Артема Прокофьева (КПРФ). Документ впервые вводит детальное регулирование пешеходных туристических троп. Такие объекты будут объединены в единую «Национальную систему», информация о них будет собрана в общедоступном федеральном реестре. Законопроект разработан по поручению президента Владимира Путина.
Процесс создания и содержания туристических троп сегодня не урегулирован, при этом объектов ежегодно становится все больше, говорится в пояснительной записке.
По данным Агентства стратегических инициатив, сейчас существует более 1,7 тыс. троп в 79 субъектах федерации. Больше всего — в Приволжском (407) и Сибирском федеральном округах (358), меньше всего — в Северо-Кавказском (55) и Уральском федеральном округах (51). 59% всех троп имеют протяженность 5–20 км, 18% — 20–40 км, 12% — 40–100 км, 7% — 100–200 км. 4% маршрутов протянулись на расстояние более 200 км (см. справку “Ъ”). При этом единой системы троп нет, как и правил управления ими, пишут парламентарии, и это ведет к «нерациональному использованию самих природных ресурсов». Отсутствие регулирования мешает развитию сети: депутаты напоминают, что еще в 2022 году Владимир Путин поручал правительству организовать 1 тыс. новых пешеходных маршрутов.
Проект закона впервые расшифровывает понятие «туристская тропа»: это «ресурс», предназначенный для пешего, велосипедного, лыжного, конного или «иного немеханического способа передвижения», расположенный на землях, искусственных сооружениях и водных объектах, оборудованный системой навигации и ориентирования.
На отдельных частях маршрута будет разрешено размещать некапитальные строения и сооружения. У каждой тропы будет паспорт (включающий ее название, протяженность, описание «ценности» и другие данные) и оператор (частная компания или орган власти). После принятия закона федеральные власти утвердят перечень некапитальных строений и сооружений, которые могут размещаться на тропе, а также требования к навигации. Все маршруты будут подразделяться на федеральные (проходящие по территории двух или более регионов), региональные (проходящие по территории двух или более муниципальных образований) и муниципальные, а также тропы, расположенные на особо охраняемых природных территориях.
Новая тропа может быть создана по инициативе властей или частных компаний. При этом запрещено будет прокладывать тропы по землям обороны, безопасности, а также по сельскохозяйственным угодьям. Для создания троп разрешат использовать участки леса, если при этом не вырубаются деревья.
Законопроект позволит не только улучшить качество существующих маршрутов, но и стимулировать развитие новых, написала Виктория Абрамченко в Telegram-канале: «Реализация этой задачи откроет новые возможности для внутреннего туризма и позволит большему числу людей насладиться природным богатством нашей страны. Принятие закона станет важным шагом в развитии туризма, открывая перед путешественниками новые горизонты и укрепляя позиции России как привлекательного направления для активного отдыха».
В Минэкономики назвали законопроект «ожидаемым в связи с ростом заинтересованности граждан в активном туризме»: «С его принятием появится возможность системно развивать это популярное направление, создавать, обустраивать, эксплуатировать туристские тропы и объекты сопутствующего сервиса,— заявили “Ъ” в ведомстве.— Главное, что необходимо решить,— это вопросы землепользования и обеспечения возможности субъектов и муниципалитетов расходовать средства на создание и обустройство троп. Мы готовы представить свои предложения в рамках официального отзыва, а также предложения по доработке ко второму чтению».
«Инициатива полезная, этот сегмент туристической отрасли сейчас развивается,— прокомментировал законопроект вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.— Основные проблемы связаны с отсутствием регулирования на длинных межрегиональных тропах. Например, сейчас реализуется проект Транскавказской тропы, проходящей через 7–8 регионов. Там местами очень высокие и сложные перевалы в горах. Все это должно быть безопасно и обустроено». Эксперт подчеркивает, что сейчас многие тропы содержатся волонтерами за свой счет, поэтому важно, чтобы у каждого объекта был отдельный оператор. «Поддерживаю ограничение, связанное с размещением стационарных объектов на маршруте, без этого там будут появляться ларьки и общепит,— добавляет господин Ромашкин.— Отмечу и норму, запрещающую вырубать деревья под тропу в лесу. Сейчас такая практика, к сожалению, существует».
«Концептуально законопроект стоит поддержать, но заложенный в нем запрет на организацию троп на сельхозугодьях считаю излишним,— говорит эксперт общественного совета при Рослесхозе Антон Хлынов.— Позиция законодателя понятна, это своего рода страховка от злоупотреблений правообладателей в части нецелевого использования земель. Но если речь идет о сенокосах (лугах) или пастбищах, через которые, допустим, целесообразно проложить тропу по уже существующим тропинкам или полевым дорогам, почему бы там не разрешить обозначить и обустроить тропу, оформив публичный сервитут?» Авторам стоит более четко прописать, что регулирование деятельности по устройству и обслуживанию маршрутов не ведет к введению дополнительных ограничений на передвижение граждан по пересеченной местности, говорит господин Хлынов: «Не должно быть так, чтобы всем поголовно гражданам, посещающим леса, луга, поля, берега рек, озер и морей, горы и прочие природные и культурные ландшафты, разрешалось ходить исключительно по обустроенным тропам. Вполне достаточно существующих ограничений на посещение ряда территорий — тех же лесов в пожароопасный период достаточно».