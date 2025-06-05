Госдума вышла на тропу

Законодатели взялись за регулирование пешеходных туристических троп: существующие будут обустроены, для каждой из них назначат оператора. Новые тропы запретят прокладывать на землях обороны и сельскохозяйственных угодьях. Эти и другие нормы содержатся в проекте закона, который внесла в Госдуму межфракционная группа депутатов. Сейчас в России почти 2 тыс. разных троп, в перспективе будет еще больше, эту сферу нужно урегулировать, считают авторы документа. Эксперты проект поддержали, но призвали не вводить избыточных ограничений на передвижение граждан по пересеченной местности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Пакет поправок к закону «Об основах туристской деятельности», Лесному и Земельному кодексам в Госдуму 4 июня внесла группа депутатов, включая вице-спикера Викторию Абрамченко (ЕР), главу думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаева («Новые люди») и Артема Прокофьева (КПРФ). Документ впервые вводит детальное регулирование пешеходных туристических троп. Такие объекты будут объединены в единую «Национальную систему», информация о них будет собрана в общедоступном федеральном реестре. Законопроект разработан по поручению президента Владимира Путина.

Процесс создания и содержания туристических троп сегодня не урегулирован, при этом объектов ежегодно становится все больше, говорится в пояснительной записке.

По данным Агентства стратегических инициатив, сейчас существует более 1,7 тыс. троп в 79 субъектах федерации. Больше всего — в Приволжском (407) и Сибирском федеральном округах (358), меньше всего — в Северо-Кавказском (55) и Уральском федеральном округах (51). 59% всех троп имеют протяженность 5–20 км, 18% — 20–40 км, 12% — 40–100 км, 7% — 100–200 км. 4% маршрутов протянулись на расстояние более 200 км (см. справку “Ъ”). При этом единой системы троп нет, как и правил управления ими, пишут парламентарии, и это ведет к «нерациональному использованию самих природных ресурсов». Отсутствие регулирования мешает развитию сети: депутаты напоминают, что еще в 2022 году Владимир Путин поручал правительству организовать 1 тыс. новых пешеходных маршрутов.

Проект закона впервые расшифровывает понятие «туристская тропа»: это «ресурс», предназначенный для пешего, велосипедного, лыжного, конного или «иного немеханического способа передвижения», расположенный на землях, искусственных сооружениях и водных объектах, оборудованный системой навигации и ориентирования.

На отдельных частях маршрута будет разрешено размещать некапитальные строения и сооружения. У каждой тропы будет паспорт (включающий ее название, протяженность, описание «ценности» и другие данные) и оператор (частная компания или орган власти). После принятия закона федеральные власти утвердят перечень некапитальных строений и сооружений, которые могут размещаться на тропе, а также требования к навигации. Все маршруты будут подразделяться на федеральные (проходящие по территории двух или более регионов), региональные (проходящие по территории двух или более муниципальных образований) и муниципальные, а также тропы, расположенные на особо охраняемых природных территориях.

Новая тропа может быть создана по инициативе властей или частных компаний. При этом запрещено будет прокладывать тропы по землям обороны, безопасности, а также по сельскохозяйственным угодьям. Для создания троп разрешат использовать участки леса, если при этом не вырубаются деревья.

Законопроект позволит не только улучшить качество существующих маршрутов, но и стимулировать развитие новых, написала Виктория Абрамченко в Telegram-канале: «Реализация этой задачи откроет новые возможности для внутреннего туризма и позволит большему числу людей насладиться природным богатством нашей страны. Принятие закона станет важным шагом в развитии туризма, открывая перед путешественниками новые горизонты и укрепляя позиции России как привлекательного направления для активного отдыха».

В Минэкономики назвали законопроект «ожидаемым в связи с ростом заинтересованности граждан в активном туризме»: «С его принятием появится возможность системно развивать это популярное направление, создавать, обустраивать, эксплуатировать туристские тропы и объекты сопутствующего сервиса,— заявили “Ъ” в ведомстве.— Главное, что необходимо решить,— это вопросы землепользования и обеспечения возможности субъектов и муниципалитетов расходовать средства на создание и обустройство троп. Мы готовы представить свои предложения в рамках официального отзыва, а также предложения по доработке ко второму чтению».

«Инициатива полезная, этот сегмент туристической отрасли сейчас развивается,— прокомментировал законопроект вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.— Основные проблемы связаны с отсутствием регулирования на длинных межрегиональных тропах. Например, сейчас реализуется проект Транскавказской тропы, проходящей через 7–8 регионов. Там местами очень высокие и сложные перевалы в горах. Все это должно быть безопасно и обустроено». Эксперт подчеркивает, что сейчас многие тропы содержатся волонтерами за свой счет, поэтому важно, чтобы у каждого объекта был отдельный оператор. «Поддерживаю ограничение, связанное с размещением стационарных объектов на маршруте, без этого там будут появляться ларьки и общепит,— добавляет господин Ромашкин.— Отмечу и норму, запрещающую вырубать деревья под тропу в лесу. Сейчас такая практика, к сожалению, существует».

«Концептуально законопроект стоит поддержать, но заложенный в нем запрет на организацию троп на сельхозугодьях считаю излишним,— говорит эксперт общественного совета при Рослесхозе Антон Хлынов.— Позиция законодателя понятна, это своего рода страховка от злоупотреблений правообладателей в части нецелевого использования земель. Но если речь идет о сенокосах (лугах) или пастбищах, через которые, допустим, целесообразно проложить тропу по уже существующим тропинкам или полевым дорогам, почему бы там не разрешить обозначить и обустроить тропу, оформив публичный сервитут?» Авторам стоит более четко прописать, что регулирование деятельности по устройству и обслуживанию маршрутов не ведет к введению дополнительных ограничений на передвижение граждан по пересеченной местности, говорит господин Хлынов: «Не должно быть так, чтобы всем поголовно гражданам, посещающим леса, луга, поля, берега рек, озер и морей, горы и прочие природные и культурные ландшафты, разрешалось ходить исключительно по обустроенным тропам. Вполне достаточно существующих ограничений на посещение ряда территорий — тех же лесов в пожароопасный период достаточно».

Иван Буранов