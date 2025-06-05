Самые протяженные пешие тропы в России

Кавказская тропа проходит от Дербента до Сочи по территории шести субъектов РФ. Первый участок был открыт в Дагестане в 2022 году. В 2023-м к маршруту добавили еще четыре участка. К сезону 2025 года полностью готовы семь этапов. Общая длина маршрута составляет 2,7 тыс. км, размечено 410 км. Тропа соединяет 12 горнолыжных курортов и 136 населенных пунктов. Средняя длина участка составляет около 100 км, на его прохождение требуется примерно неделя.

Большая уральская тропа проходит по Уральским горам и водоразделам от перевала Дятлова в Свердловской области до горы Полковник — в Оренбургской. В 2022 году волонтеры промаркировали первый участок длиной 50 км в районе Висимского заповедника, благодаря чему турпоток вырос в пять раз. Основной маршрут пролегает через шесть регионов и включает в себя 2,3 тыс. км пеших, 2,4 тыс. км водных и 2 тыс. км велосипедных маршрутов. Более 2,3 тыс. км оцифрованы и промаркированы.

Обустройство Большой байкальской тропы проходит с 2003 года силами волонтеров. Общая запланированная протяженность всей сети пешеходных троп вокруг озера Байкал составляет 1,8 тыс. км. На сегодняшний день функционируют 11 участков общей длиной около 500 км. Наиболее популярный участок — от Листвянки до поселка Большое Голоустное (55 км) — в 2022 году преодолели более 13 тыс. человек, на его прохождение требуется от трех до пяти дней.

Южноуральская тропа проходит по горным районам Башкирии и Челябинской области от курорта Банное до озера Тургояк. Первый участок длиной 300 км был открыт в 2020 году — сейчас протяженность маршрута составляет около 700 км. В 2024 году тропу удлинили до пещеры Шульган-Таш. Прохождение маршрута занимает от трех недель до месяца. По данным инициаторов проекта, ежегодно отдельные участки тропы посещают свыше 1 млн человек.

Волжская тропа была открыта в 2023 году, она пролегает вдоль правого берега Волги от границы Ульяновской области до Чувашии с дополнительным отрезком в Казани. Общая длина — 350 км. Тропа соединяет пять муниципальных районов, более ста объектов культурного наследия и 26 особо охраняемых природных территорий. Полное прохождение маршрута занимает в среднем от 12 до 14 дней.