Тропы учебного значения

Экологические тропы могут стать объектом экологических исследований официально, если депутаты закрепят это понятие на уровне федерального закона. Сейчас в России насчитывается несколько сотен экологических троп, где ведутся научные исследования в области ботаники и биологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Депутаты Госдумы выступают с инициативой внести изменения в федеральный закон об основах туристской деятельности и закрепить в российской юрисдикции понятие «экологическая тропа» как объект. Если норму утвердят на федеральном уровне, то у экологов и ученых появятся основания устанавливать критерии для экологических троп для обоснования выделения под них государственного финансирования с целью развития научной деятельности и туризма.

Новый путь

Новация упрочит и уточнит статус уже существующих в России экологических троп для ведения научных исследований, говорят «Ъ-Науке» депутаты. «С точки зрения научной и общественной ценности тут все прозрачно для экологии. Тропы — понятный и проработанный маршрут для научных исследований природы. С одной стороны, они позволяют безопасно и полно познакомиться с экосистемой, а с другой стороны, регулируют нагрузку на окружающую среду. Благодаря им мы уменьшаем нагрузку стихийного туризма на нашу природу, сохраняя при этом привлекательность локаций, где такие тропы уже проложены»,— передал через своего представителя «Ъ-Науке» депутат Георгий Арапов.

Экологической тропой в научном мире принято считать обустроенный пешеходный маршрут, представляющий научную ценность биоценозы и ландшафты и дающий посетителям представление об окружающем мире. Тропы как явление существуют чуть более полувека, их впервые прокладывали в Западной Европе и Америке. В России тропы существуют без малого 60 лет.

В России насчитывается около 300 экологических троп, и все они имеют важное значение. Говоря о научной ценности экологических троп, опрошенные «Ъ-Наукой» эксперты акцентируют внимание на двух направлениях. Первое — это возможность проведения научных исследований, мониторинга динамики экосистем, окружающих ту или иную тропу. «Эти исследования важны с точки зрения воздействия промышленных предприятий и климатических изменений, поэтому возможность на одной и той же территории проводить регулярные, раз, скажем, в сезон или раз в год, мониторинговые исследования,— это большая ценность для науки. И экологическая тропа, выделенная из природного комплекса формально, но фактически являющаяся его частью, позволяет такие исследования организовывать и проводить»,— говорит «Ъ-Науке» эксперт по экологической ответственности бизнеса фонда «Природа и люди» Алексей Книжников.

Вторым направлением ученые называют возможность оценки рекреационной нагрузки за счет экологических троп с учетом тенденции развития внутреннего туризма в России, в том числе и на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Экологические тропы призваны снизить нагрузку на девственную природу, если поток перемещался по определенным маршрутам.

Ходить разными тропами

По правилам международной классификации существует три вида экологических троп: познавательно-прогулочные (их максимальная длина 8 км), познавательно-туристские (длина от нескольких десятков до нескольких сотен километров) и учебные (протяженностью не более 2 км). Например, одна из известных туристических экотроп длиной 4 км есть в Республике Бурятия. Она идет от поселка Аршан до водопадов реки Кынгара. По ней обычно проходят прибывшие сюда туристы. Есть экологические тропы при топовых российских вузах. Обычно по ним водят экскурсии, в том числе для студентов младших курсов, а студенты старших курсов используют их для ведения научной работы. Такая тропа существует несколько лет в Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета (ТГУ). Протяженность оборудованного маршрута экологической тропы в «Заповедном парке» всего 300 м, но там присутствуют редкие растения природной флоры Сибири, исследуются особенности репродуктивной биологии и ведется научная работа. «Мы, ученые, разрабатываем рекомендации по возможности культивирования исследуемых видов в условиях интродукции на юге Томской области. Экологическая тропа позволяет выстраивать нам типы занятий с посетителями, является площадкой для проведения тематических фестивалей и экоквестов, объекты экотропы служат материалом для написания дипломных и магистерских работ»,— говорит инженер-исследователь лаборатории редких растений Сибирского ботанического сада ТГУ.

Иногда создание экологических троп — решение, принимаемое коммерческими структурами при поддержке научного сообщества. Например, сотрудники Академии наук Республики Татарстан (АНРТ) и Института проблем экологии и недропользования много лет подряд ратовали за создание экотропы на участке лесопарка «Лебяжье», расположенном рядом с «Казаньоргсинтезом», где были замечены заяц-беляк, клюква болотная, можжевельник. Летом этого года тропу открыли. «Выявили 383 вида растений, 23,8% от всей флоры Татарстана, из них 17 видов краснокнижных растений, 170 видов грибов, 210 видов птиц и пять исчезающих видов животных»,— говорит д.г.н., замдиректора по научной работе Института проблем экологии недропользования АНРТ Дмитрий Иванов.

Удастся ли новации закрепить понятие экологической тропы и какое влияние она окажет на развитие научной деятельности на экологических тропах, станет ясно не раньше, чем она вступит в силу.

Анна Героева