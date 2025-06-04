Рособрнадзор разъяснил процесс пересдачи для нарушителей правил ЕГЭ

Участники ЕГЭ по русскому языку или базовой математике, которых удалили с экзамена из-за нарушения правил его проведения, смогут прийти на пересдачу в сентябре в определенные даты. По остальным предметам пересдача для нарушителей правил предусмотрена только в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Действующим порядком проведения государственной итоговой аттестации предусмотрен допуск к пересдаче ЕГЭ удаленных выпускников текущего года — участников экзаменов по обязательным учебным предметам (русскому языку и базовой математике) в дополнительный период, который пройдет с 4 по 23 сентября 2025 года, для возможности получения аттестата в текущем году»,— сообщила пресс-служба Рособрнадзора ТАСС.

Ведомство уточнило, что по состоянию на 4 июня с ЕГЭ удалили 483 выпускника. Из них 283 выпускника попались с шпаргалками, у еще 153 нашли мобильный телефон. Всего на экзамены зарегистрировались 712 тыс. человек, в том числе 637 тыс. выпускников текущего года.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил разрешить пересдачу ЕГЭ ученикам, которых удалили с экзамена за нарушение правил, в текущем году. Рособрнадзор не поддержал идею. Ведомство пояснило, что удаление с ЕГЭ за нарушения «является действенной мерой по обеспечению объективности экзаменационных процедур и результатов экзамена».

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