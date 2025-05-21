Вузам исчерпали кредит

Российским вузам ограничат возможность обучать студентов на платной основе — такие поправки к закону «Об образовании» 20 мая приняла Госдума. Предполагается, что правительство перед каждым учебным годом будет устанавливать максимальное количество платных мест для всей страны. Затем Минобрнауки распределит их между вузами на основе выработанных министерством же критериев. Более того, взять льготный образовательный кредит теперь можно будет только для обучения по специальностям, «соответствующим задачам технологического лидерства России». Их список также утвердит правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вчера, 20 мая, Госдума во втором и третьем чтениях единогласно одобрила законопроект о правительственном регулировании платного высшего образования. Соответствующие поправки внесла 4 апреля межфракционная группа из 346 депутатов и пяти сенаторов (включая спикеров обеих палат Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина). Ранее президент Владимир Путин призвал «исключить чрезмерный платный набор по специальностям, направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда» (см. график).

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Сейчас вузы самостоятельно решают, сколько студентов они будут учить за деньги и по каким специальностям. Предполагается, что ректоры учитывают при этом количество преподавателей, инфраструктуру вуза и популярность конкретных профессий у абитуриентов. Авторы законопроекта вслед за президентом уверены, что это право нуждается в государственном ограничении. «Переизбыток выпускников приводит к низкому проценту их трудоустройства по специальности и высокой конкуренции за рабочее место»,— говорится в пояснительной записке. Также депутаты уверены, что качество подготовки студентов-платников в целом ниже, чем бюджетников. Они указывают, что за деньги можно поступить и с низким баллом ЕГЭ, и уверены, что вузы реже отчисляют таких студентов за неуспеваемость, поскольку не хотят лишиться заработка.

Первая версия законопроекта предполагала, что правительство будет ежегодно утверждать объем платного приема по всем направлениям.

Но ко второму чтению концепция изменилась: правительство создаст перечень специальностей, для которых потом установят предельное количество платных мест.

После этого Минобрнауки «через межведомственный совет» распределит места между университетами.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил депутатам, что подготовкой перечня займется правительственная комиссия по научно-технологическому развитию (возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко). Предложения по количеству студентов-платников для каждой специальности будут подготовлены Минтрудом, Минэкономики и Минобрнауки. Пока господин Фальков предложил три критерия для распределения мест между вузами. «Первый и самый главный — это качество приема», то есть средний балл ЕГЭ абитуриентов и количество зачисленных «олимпиадников». Второй критерий — процент трудоустроенных выпускников вуза. Третий, «дополнительный»,— размер их заработной платы. «В совокупности три этих критерия позволяют нам сделать расчеты и установить предельный размер платных мест для отдельно взятого университета с учетом ситуации в стране и субъекте»,— заключил глава Минобрнауки.

Обсуждение законопроекта в Госдуме показало, что он не до конца понятен самим депутатам. Так, Алексей Куринный (КПРФ) поинтересовался, коснутся ли поправки частных вузов, где все студенты учатся за деньги — ведь в таком случае будет утрачена логика «спрос рождает предложение». А Михаил Матвеев (КПРФ) предложил вывести из-под госрегулирования второе высшее образование, «так как взрослые люди осознанно выбирают именно то, что им нужно». В ответ глава комитета по высшему образованию Сергей Кабышев (СРЗП) напомнил, что закон — «рамочный», а правительство потом сформулирует все механизмы. Минобрнауки пообещало подготовить проекты подзаконных актов в течение месяца.

Отметим, что вторая часть принятого законопроекта меняет правила выдачи льготного кредита на образование. Теперь правительство будет определять перечень профессий, соответствующих «задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства России» — и только по ним можно будет получить кредиты с господдержкой. По словам господина Фалькова, в этом списке в первую очередь окажутся инженерные, медицинские и педагогические специальности. Ранее ведомство сообщило, что с 2007 года больше всего кредитов было взято для обучения юриспруденции (9,4% заемщиков), менеджменту (6,7%) и экономике (5,9%).

“Ъ” попросил несколько вузов оценить, как ограничение платного приема отразится на их доходах. Однако все собеседники “Ъ” отказались комментировать поправки до тех пор, пока Минобрнауки не утвердит подзаконные акты.

Административный сотрудник одного из российских автономных университетов (этот статус предусматривает значительную финансовую и управленческую самостоятельность) на правах анонимности заявил “Ъ”, что ограничение платного приема «полностью противоречит принципу "зарабатывающих вузов"». «Увеличение бюджета (образовательного учреждения.— “Ъ”) за счет открытия платных программ по своему выбору заставляет вузы конкурировать друг с другом, предлагать более интересные форматы и образовательные продукты, бороться за квалифицированных преподавателей, имея возможность платить хорошие зарплаты,— отметил собеседник “Ъ”.— Вырученные деньги тратятся на развитие инфраструктуры и дополнительные возможности для студентов». Эксперт опасается, что государственное распределение платных мест между вузами повысит коррупционные риски.

Председатель совета Ассоциации частных образовательных организаций Владимир Зернов назвал инициативу «излишней», заявив, что для повышения качества образования нужны не ограничения приема, а более строгий контроль. «На платные места можно набирать и неограниченное количество студентов, но слабые отсеются по итогам сессии, если в вузе будут серьезно к этому подходить»,— уверен он. По мнению господина Зернова, повышать популярность необходимых для экономики специальностей нужно при помощи профориентационной работы и улучшения преподавания технических предметов в школах.

Полина Ячменникова