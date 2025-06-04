Путин о встрече с Зеленским: кто вообще ведет переговоры с террористами

Президент России Владимир Путин прокомментировал подрывы мостов в Курской и Брянской областях и причастность к ним украинских спецслужб. По словам главы государства, после этого разговаривать с «террористами» не о чем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Путин напомнил, что Киев просит о приостановке боевых действий на 60 дней и встрече на высшем уровне. «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить, кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами»,— заявил президент во время совещания с членами правительства.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин выступил с докладом о трех терактах на железной дороге в Курской и Брянской областях. Он сообщил, что за всеми подрывами стоят спецслужбы Украины. Ущерб от терактов, по данным СКР, составил около 1 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».