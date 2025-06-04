Селлерам подбирают регулирование

Селлеров на маркетплейсах будут жестче проверять на дробление. Речь идет о создании единых требований к идентификации продавцов, а также о введении системы внутреннего контроля за ними, отмечают в Федеральной налоговой службе. Будущий законопроект, как сообщает РБК, будет направлен на предотвращение разделения бизнеса и повышение прозрачности работы селлеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О том, как налоговая распознает дробление, “Ъ FM” рассказал член экспертного совета ФНС, управляющий партнер компании «Альянс Партнерc Групп» Александр Усов: «Критериев достаточно много — аффилированность, взаимозависимость и экономическая подконтрольность. По одиночке эти признаки не являются доказательством, то есть должно быть сразу несколько признаков, например, если разные юридические лица продают товар под одним брендом. Этим, конечно же, грешит средний и малый бизнес, потому что норма рентабельности у многих предпринимателей достаточно низкая. Иногда она не позволяет закладывать в себестоимость НДС.

Таким образом получая конкурентное преимущество на рынке, предприниматель выбирает раздробить свой бизнес на несколько маленьких компаний. Бюджет теряет определенные цифры безусловно, речь идет о сотнях миллионов рублей, может быть, даже миллиардах. Но стоит заметить, что налоговый период у любого юридического лица составляет три года. Что это значит? Если, например, предприниматель дробится сейчас, то риск налоговых доначислений у него все равно остается в последующие три года. И при проведении налоговой проверки эти суммы могут быть доначислены обратно как суммы, которые потерял бюджет, со всеми вытекающими последствиями по их взысканию. Не имеет значения, идет речь об офлайн- или онлайн-торговле. Правоприменительная практика едина для всех».

ФНС с начала текущего года проводит эксперимент по вовлечению маркетплейсов в проверку продавцов на предмет ухода от налогов. Платформы передают ведомству данные о селлерах вплоть до выручки, ассортимента и IP-адресов входа в личный кабинет. Кроме того, агрегаторы направляют продавцам письма с уведомлением о возможных нарушениях. И в случае его получения у предпринимателя есть выбор — предоставить отчет об отсутствии дробления или добровольно отказаться от использования такой схемы, говорится на сайте регулятора.

Однако уход от налогов — это не единственная причина разделения бизнеса, отметил эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Все селлеры, у которых оборот свыше нескольких хотя бы миллионов рублей в месяц на маркетплейсах, давным-давно имеют по несколько компаний, которые работают с одним и тем же товаром, просто как меру безопасности. Когда площадки начали блокировать кабинеты продавцов и соответственно продажу товаров, компании поняли, что всегда нужно иметь запасной аэродром, и начали заводить свои товары под несколькими ИП или ООО. Поэтому у крупных компаний по четыре-пять, иногда даже больше, юридических лиц задействовано в этой цепочке. У средних селлеров по два-три, то есть одно-два — всегда запасные ИП и ООО, которые ведут торговлю друг с другом.

Кроме того, это удобно с точки зрения работы с ценами. Иногда для того, чтобы товар поднялся в поиске, нужно, чтобы конкуренты на него повысили цену. И многие селлеры в нескольких своих кабинетах цены поднимают, а на одном юрлице не трогают, и таким образом все продажи направляют на карточки одного своего юрлица. Как только появился пятипроцентный НДС с 1 января этого года для ИП и ООО, которые работают по упрощенной системе налогообложения, это дробление стало иметь и экономический смысл. Теперь налоговая хочет получить данные о компаниях, которые таким образом раздроблены и ведут торговлю, по сути, от лица одного бенефициара, чтобы пресечь стандартную схему дробления, которая присутствует и в офлайне.

Я думаю, это приведет к тому, что, с одной стороны, через два-три года прослойка средних продавцов с маркетплейсов практически полностью исчезнет, останутся крупные компании — либо сами производители, либо огромные холдинги, либо общеизвестные бренды. С другой стороны, останется много мелких продавцов, которые будут торговать нишевым товаром, которого нет у крупных продавцов, возить что-то из Китая либо будут продавать что-то достаточно уникальное, например, продукт собственного творчества».

О снижение числа новых селлеров также говорится в исследовании банка «Точка». По данным аналитиков, в прошлом году на агрегаторы вышло всего около 194 тыс. компаний, а число регистраций новых бизнесов на маркетплейсах впервые за пять лет упало на 7%.

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Андрей Дубков