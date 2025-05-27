Селлер не идет в торговлю

В первом квартале 2025 года средние обороты продавцов на маркетплейсах увеличились на 14,2% год к году, в то время как их количество — лишь на 0,45%. Период роста онлайн-площадок за счет привлечения новых селлеров заканчивается, обороты растут в основном за счет укрупнения бизнесов существующих продавцов. При этом дальнейшая консолидация несет риски снижения товарного разнообразия, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Средний оборот селлеров в первом квартале 2025 года увеличился на 14,2% год к году, до 781,2 тыс. руб. в месяц на одного продавца, следует из имеющегося в распоряжении “Ъ” исследования сервиса «Точка Маркетплейсы». Медианный оборот увеличился 36,86%, до 131,8 тыс. руб. При этом, согласно данным аналитиков, за этот же период прирост новых селлеров на маркетплейсах увеличился всего на 0,45% год к году.

По данным гендиректора сервиса «МойСклад» Аскара Рахимбердиева, рост оборотов у селлеров на маркетплейсах в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года составил около 10%, что чуть выше официального уровня инфляции. «Это говорит скорее о стагнации, чем о росте маркетплейсов»,— замечает он.

Рост оборотов без заметного увеличения числа продавцов свидетельствует о смене модели поведения участников рынка констатирует гендиректор сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец. Если раньше рост был в первую очередь за счет привлечения тех, кто только начинал продавать на маркетплейсах, то сейчас — за счет тех, кто выстраивает продажи как полноценный бизнес, поясняет он.

Директор по электронной коммерции сервиса «Т-Бизнес» Илья Кретов, отмечает, что темпы прироста селлеров сокращаются с четвертого квартала 2023 года. По его словам, это связано с насыщением рынка и увеличением операционных издержек: только за последний год комиссии на ряде площадок выросли более чем вдвое, рекламные расходы удвоились. При этом укрупнение бизнеса позволяет игрокам формировать более стабильный ассортимент, эффективнее управлять товарными остатками и ценообразованием. Но, отмечает эксперт, вместе с этим консолидация несет риск снижения товарного разнообразия, особенно в нишевых категориях, которые раньше обслуживали малые предприниматели.

Впрочем, новички по-прежнему появляются на маркетплейсах, но срок их работы на площадке сокращается, отмечает Аскар Рахимбердиев. По его оценкам, те, кто выходил на площадки в 2019 году, работают в среднем дольше тех, кто вышел после 2022 года. Согласно подсчетам аналитиков сервиса «Точка Маркетплейсы», число продавцов Wildberries увеличилось на 4%, а рост оборотов составил 22,6%, у Ozon количество селлеров сократилось на 7,4%, однако обороты увеличились на 13,3%. В Wildberries сообщили “Ъ”, что совокупный доход продавцов платформы за прошлый год вырос на 44% год к году, до 2,9 трлн руб. В Ozon не ответили на вопросы “Ъ”. В «Яндекс Маркете» отметили “Ъ”, что количество активных продавцов в первом квартале у них выросло на 20% год к году — до 96,3 тыс.

По данным «Т-Бизнеса», 99% селлеров делят между собой лишь 27% совокупного оборота, тогда как оставшиеся 73% концентрируются у небольшой группы крупных игроков. Такая структура рынка подтверждает, что консолидация только будет усиливаться, особенно в условиях роста комиссий и усложнения правил игры, прогнозирует Илья Кретов.

Гендиректор АНО «Цифровизация и новые технологии», член общественного совета при Федеральной антимонопольной службе Алексей Кожевников также ожидает, что среди селлеров на маркетплейсах продолжится укрупнение в этом году. В основном на площадках останутся игроки, имеющие собственное производство или широкий ассортимент товаров.

Тенденция консолидации бизнесов, строящихся на маркетплейсах, стала заметна еще с 2022 года, так как объединение селлеров — один из немногих способов выжить на рынке в условиях дорогих кредитов, констатирует Аскар Рахимбердиев. При этом, поскольку сам принцип маркетплейсов предполагает большое количество игроков, их объединение создает дополнительные риски для самих площадок, так как в случае их внезапного ухода в моменте выручка может заметно сократиться, указывает эксперт.

Владимир Комаров