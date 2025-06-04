Шадаев сравнил качество российских ИИ-сервисов с ChatGPT

Глава Минцифры России Максут Шадаев сказал, что российские сервисы с искуственным интеллектом, которые разрабатывают в том числе «Яндекс» и «Сбер», сопоставимы по качеству с ChatGPT. По его словам, доля отечественных ИИ-приложений в России по количеству пользователей составляет 95%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В 2022 году ChatGPT запустился с ограничением доступа для российских пользователей. При этом хорошо, что наши отечественные разработчики больших языковых моделей — и "Яндекс", и "Сбер" — уже через несколько месяцев запустили свои конкурентные приложения, которые по качеству очень сопоставимы с ChatGPT»,— сказал Максут Шадаев на совещании президента с правительством (цитата по сайту Кремля).

На совещании глава Минцифры также заявил, что ведомство ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер. Он добавил, что Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект об обязательной предустановке магазина приложений Rustore на мобильные устройства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разработчикам добавят интеллекта».