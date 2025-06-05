Биткойну надо было срочно поторговаться

Первые биржевые торги фьючерсами, привязанные к криптовалютным активам, прошли довольно оживленно. Объем операций превысил 423 млн руб., а количество сделок достигло 8,6 тыс. Интерес к покупке таких активов высокий, хотя приобретать их могут только квалифицированные инвесторы. Кроме того, ограничением нового инструмента является его привязка не к стоимости биткойна, а к стоимости биржевого фонда, активы которого формируются за счет криптовалюты. Тем не менее участники рынка ожидают роста объема торгов до показателей фьючерсов на ведущие фиатные валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

4 июня на Московской бирже (MOEX: MOEX) стартовали торги фьючерсными контрактами на акции фонда iShares Bitcoin Trust ETF, стоимость которых привязана к стоимости биткойна (BTC). Инструмент является расчетным, срок исполнения — 19 сентября 2025 года. Общий объем сделок в первый день составил 423 млн руб., количество сделок — почти 8,6 тыс. IShares Bitcoin Trust ETF (находится под управлением инвесткомпании BlackRock) является одним из крупнейших BTC-ETF с чистыми активами $70 млрд. На балансе фонда находится более 660 тыс. биткойнов.

Участники рынка считают начало торгов довольно успешным. «Для инструмента, который торгуется первый день, это весьма неплохие цифры»,— отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов. Вместе с тем начальник управления торговых операций «ВТБ Мои инвестиции» Сергей Селютин назвал итоги первого дня «прощупыванием инструмента», когда «инвесторы ищут новые форматы диверсификации и готовы пробовать биржевые активы с криптоэкспозицией».

Возможность создавать финансовые инструменты, привязанные к стоимости криптовалют, участники рынка получили фактически на прошлой неделе, когда Банк России опубликовал информационное письмо (см. “Ъ” от 28 мая). Такие инструменты доступны только квалифицированным инвесторам и не должны предусматривать поставку виртуальных валют. «Румберг» совместно с УК «Альфа-Капитал» уже выпустили структурные облигации, привязанные к стоимости акций iShares Bitcoin Trust, Сбербанк анонсировал выпуск аналогичных бумаг. Т-Банк выпустил ЦФА, привязанные к стоимости биткойна. «Финам» собирается запускать срочные инструменты на биткойн, эфир и Solana.

Фьючерс на биткойн востребован для тех, кто искал официальные выходы на рынок криптовалюты, а также для молодых инвесторов, считают эксперты. «Инструменты, связанные с криптовалютными активами, традиционно привлекают внимание за счет информационного хайпа»,— отмечает главный операционный директор «Го Инвест» Сергей Рыбаков. По данным CoinMarketCap, в настоящее время котировки биткойна немногим превышают $105 тыс., то есть находятся вблизи исторического максимума, достигнутого 22 мая (почти $112 тыс.). С начала года ведущая виртуальная валюта выросла в цене всего на 12%, однако за 2024 год биткойн подорожал более чем в два раза.

Новый фьючерс может быть востребован для управляющих компаний, которые запускают фонды с экспозицией на криптовалюты, считает заместитель гендиректора по брокерскому обслуживанию БК «Регион» Максим Ромодин. В то же время у ряда брокеров могут даже появиться и арбитражные торговые стратегии, которые «будут искать дисбалансы цены на разных площадках для извлечения прибыли», отмечает господин Леснов.

В новом инструменте Московской биржи инвесторов привлекает отсутствие инфраструктурных рисков. «Учитывая, что фьючерс является расчетным и поставки самой криптовалюты при погашении контракта не происходит, управление инструментом становится проще»,— отмечает персональный брокер банка «Синара» Артем Рассказов. При этом узкие спреды и возможность быстро совершить сделку привлекают клиентов-спекулянтов, считает руководитель управления развития брокерских продуктов «Т-Инвестиций» Александр Гусев.

Однако ограничить спрос может отсутствие непосредственной привязки стоимости инструмента к криптовалюте. «Так как фьючерс выпущен на ETF BlackRock, а у него корреляция непосредственно с биткойном далеко не 100%, наверное, интерес будет меньше»,— считает директор аналитического департамента инвесткомпании «Цифра Брокер» Ованес Оганисян.

Тем не менее в дальнейшем участники рынка ожидают роста объемов торгов новым инструментом. «Они не будут сильно отставать от оборотов по фьючерсам на популярные валютные пары»,— ожидает Максим Ромодин. 4 июня объем операций с фьючерсом на евро (с поставкой в сентябре) составил 5,4 млрд руб., с фьючерсом на доллар — 26,2 млрд руб. На Московской бирже заявили, что планируют развивать «сегмент контрактов на цифровые активы в соответствии с клиентским спросом».

Андрей Ковалёв