С биткойна возьмут производные

Участники финансового рынка начали выпускать инвестиционные продукты с привязкой к стоимости криптовалют. Это стало возможным благодаря тому, что Банк России описал ключевые правила размещения таких инструментов. В частности, организаторы торгов получают право допускать такие ценные бумаги к обращению, доверительные управляющие — включать такие активы в договоры ДУ, а операторы информационных систем — организовывать выпуски ЦФА. В настоящее время вся торговля криптовалютами, их учет и хранение юридически находятся вне РФ, напоминают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в УК «Альфа-Капитал», компания запустила новую стратегию индивидуального доверительного управления (ИДУ) «Альфа Криптогоризонты», ориентированную на производные финансовые инструменты, доходность которых привязана к стоимости криптовалют. «Опросы клиентов давно показывали высокий интерес к криптоактивам, но до недавнего времени регулятор консервативно смотрел на возможность допуска инвесторов к таким инструментам»,— заявил директор департамента развития продуктов и сервисов управляющей компании Данила Панин.

Средства клиентов будут инвестировать в структурные облигации (СО), доход по которым привязан к стоимости биржевого фонда iShares Bitcoin Trust (IBIT), отражающей изменения курса биткойна. Эмитентом СО выступает СФО «Румберг Структурные продукты». IBIT один из крупнейших биржевых BTC-фондов в мире с активами около $72 млрд

Размещение СО на биткойн стало возможно после того, как 28 мая Банк России опубликовал разъяснения о правилах выпуска производных финансовых инструментов, доходность которых привязана к стоимости криптовалют. В частности, регулятор отметил возможность для организаторов торгов допускать к торгам такие ценные бумаги, для доверительных управляющих включать такие активы в договоры доверительного управления, а для операторов информационных систем организовывать выпуски ЦФА. Но информация и продажа возможна только в интересах квалифицированных инвесторов.

«Ключевое условие — такие инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют»,— отмечается в сообщении регулятора.

По мнению основателя проекта Bitkogan Евгения Когана, смена позиции ЦБ, скорее всего, связана не столько с самой криптовалютой, сколько с контролем за рисками.

Ранее Банк России аннулировал два выпуска структурных облигаций, привязанных к стоимости iShares Bitcoin: СФО «Вега» (реализовывала ФГ «Финам») и СФО «Румберг Структурные продукты» (см. “Ъ” от 13 марта). «Регуляторных препятствий для сделки не существовало — вопрос носил скорее методологический характер. Поэтому сейчас мы имеем возможность быстро вернуться к этой сделке»,— пояснил сооснователь «Румберг Кэпитал» Илья Рыненков.

Опрос участников финансового рынка свидетельствует об их готовности запускать подобные инструменты. По словам заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, после подстройки продукта, который ранее регулятор не позволил запустить, в течение нескольких дней его предложат клиентам. Директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля рассказал, что банк планирует выпустить продукт на индекс топ-10 криптовалют. В «Румберг Кэпитал» заявили о том, что работают еще над двумя новыми выпусками структурных облигаций с таким же базовым активом (iShares Bitcoin Trust). «В первую очередь речь может идти о запуске фьючерсных контрактов, привязанных к динамике криптовалют или крупнейших биткойн-ETF»,— отметил начальник управления торговых операций «ВТБ Мои Инвестиции» Сергей Селютин.

Впрочем, не все управляющие компании проявляют высокий интерес к продуктам на криптоактивы. «Крупные институциональные инвесторы, возможно, и хотели бы получить определенную диверсификацию своих портфелей, но отложат такие покупки до окончательного прояснения правил игры от регулятора и роста ликвидности таких инструментов»,— отмечает руководитель разработки инвестиционных продуктов УК ПСБ Андрей Матюхин.

Для крупного капитала важен не только легальный статус, но и надежная инфраструктура таких инвестиций, отмечает гендиректор УК «Ингосстрах-Инвестиции» Роман Семенихин.

Вместе с тем, как указывает гендиректор УК «Первая» Андрей Бершадский, все площадки, на которых торгуются криптовалюты и где осуществляется их учет и хранение, находятся в иностранных юрисдикциях. Поэтому спрос на них будет ограниченным. «Такой продукт будет нишевым, так как в целом интерес к криптоактивам есть, но аллокации в портфелях крупных частных инвесторов редко превышают несколько процентов»,— оценивает гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев.

Виталий Гайдаев