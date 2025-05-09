Газ преткновения

Россия и США обсуждают, как вернуть поставки российского газа в Европу. Среди вариантов покупка американскими инвесторами доли в газопроводе «Северный поток», пишет Reuters. В таком случае фирмы из США могли бы выступать посредниками: покупать газ у российской стороны и продавать его в Европу. Сделка поможет вернуть Москву на европейский сырьевой рынок. Это, в свою очередь, смягчит позиции России в возможных мирных переговорах с Украиной, пишет агентство. В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже комментировал посредничество США в вопросе поставок газа. Он отмечал, что если Вашингтон получит контроль над газовой системой Украины, то «Газпром» будет готов идти на переговоры с новым владельцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что сделка маловероятна. Она зависит от законодательства США и согласия стран ЕС: «Многое зависит от ряда факторов. Во-первых, боевые действия на Украине. Если они в силу тех или иных причин прекратятся, я думаю, что в ЕС возникнут политические предпосылки для возобновления интереса к российским поставкам. Конкурентоспособность экономики ЕС отчасти определялась именно этими дешевыми поставками. Другое дело, будут ли они этот спрос поддерживать в условиях продолжающихся военных действий? Тем более что и сам Дональд Трамп в первый срок упрекал их в том, что они покупают российский газ, а на эти деньги Россия вооружается и вообще становится более опасным противником.

Вторая проблема в том, что три из четырех ниток "Северного потока" взорваны. Восстановление трех других может столкнуться с самим законодательством Соединенных Штатов Америки, потому что закон "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) запрещает предоставление морских судов для укладки труб на глубине свыше 150 футов, и очевидно, что для восстановления этих трех ниток потребуются такие суда и потребуется такая укладка. То есть американцам придется модифицировать или приостанавливать действие собственного законодательства. Тут много неочевидных вещей, и я пока не вижу каких-то устойчивых предпосылок для того, чтобы эта инициатива взлетела».

Замглавы МИДа России Сергей Рябков сегодня заявил, что не может подтвердить информацию СМИ об обсуждении Москвой и Вашингтоном вопроса о возобновлении поставок российского газа в ЕС. Так или иначе, гораздо сложнее Вашингтону будет договориться с ЕС, говорит научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк: «Это вполне в духе нынешней американской администрации, которая очень любит превращать любой международный вопрос в коммерческую сделку. Собственно, "Северный поток" изначально был не российским, а российско-германской собственностью. Но если туда подключатся американцы, и в результате система заработает и будет приносить доходы российскому бюджету, я не думаю, что это вызовет какие-то принципиальные возражения в Кремле.

Эта инициатива может столкнуться с полным неприятием со стороны Евросоюза. Госпожа Урсула фон дер Ляйен недавно высказалась категорически против поставок российского газа в Европу.

В данном случае американцам придется вести борьбу не столько с "русским медведем", сколько со своими же ближайшими европейскими союзниками по НАТО».

На этой неделе Еврокомиссия представила план полного отказа от российского топлива к 2027 году. Сейчас объем импорта российского сырья в ЕС достигает 19% от всего рынка. В основном это сжиженный природный газ, его закупает Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды. К середине апреля США обогнали Россию по объему поставок СПГ. В первый квартал 2025 года американские экспортеры доставили в страны Евросоюза 18 млрд кубометров.

Такая ситуация на рынке не принесет Вашингтону выгоду, если сделка по «Северному потоку» действительно состоится, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Невозможно понять, в чем интерес США в данном посредничестве. Даже если американская компания станет собственником газопровода, например, "Северный поток-2", это капля в море по сравнению с ценовым эффектом, который вызовет возобновление российских поставок. Для США как уже, по сути, крупнейшего экспортера СПГ это чрезвычайно невыгодно.

Никакие возможные доходы от транзита газа не перекрывают негативный эффект от снижения цен, который, несомненно, произойдет, если в Северо-Западную Европу вернется российский газ.

Даже если Россия и США обо всем договорятся, последнее слово остается за потребителем и регуляторами, которые контролируют потребителя. В данном случае это Еврокомиссия и правительство стран ЕС. Они сейчас однозначно против».

Собеседники Reuters сообщают, что сделку по «Северным потокам» обсуждали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. После публикации новости о переговорах стоимость акций «Газпрома» росла более чем на 2%, до 144 руб.

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Егор Парфенов