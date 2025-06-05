Таксисты просят разъяснить правила

Принятый закон о локализации автомобилей, задействованных в пассажирских перевозках, вновь вызвал вопросы у отрасли. Общественный совет по развитию такси предлагает создать рабочую группу с автопроизводителями для обсуждения требований к таким машинам. Пока неясно, какой транспорт может быть допущен к пассажирским легковым перевозкам, настаивают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину, направленное 30 мая. Автор обращения просит создать на площадке РСПП рабочую группу по подготовке к локализации машин, используемых в такси, и включить в состав участников представителей перевозчиков, автопроизводителей, федеральных и региональных органов власти. В РСПП не ответили на запрос “Ъ”.

В мае Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об установлении требований к уровню локализации автомобилей, задействованных в такси (см. “Ъ” от 14 мая). Позже Совет федерации одобрил этот документ. С 1 марта 2026 года для включения машины в реестр такси количество баллов локализации должно соответствовать норме, установленной для госзакупок (сейчас 3200 баллов), либо автомобиль должен быть произведен в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Возможен и допуск машины, выпущенной по более позднему СПИК, но это потребует решения правительства. С 2033 года единственным условием включения в реестр станет количество баллов локализации.

Но отрасль такси не готова к нововведениям. В письме в адрес РСПП Ирина Зарипова отмечает, что в Общественный совет по развитию такси приходят массовые обращения таксопарков и перевозчиков, которые не имеют разъяснений, как подготовиться к 1 марта 2026 года. Без этого работа целого сегмента транспортной отрасли по перевозке пассажиров будет сорвана, опасается госпожа Зарипова.

Совещательный и координационный орган нужен для диалога таксомоторных перевозчиков с автопроизводителями, подтверждают в службе заказа такси «Максим». Они, так же как и чиновники, слабо представляют себе структуру и потребности рынка легковых пассажирских перевозок, добавляют в компании. В АвтоВАЗе сообщили “Ъ”, что таксопарки и индивидуальные водители такси являются их важными клиентами и они открыты к диалогу в конструктивном формате.

Аналогичная ситуация складывается в отношениях с регионами. Как показывает практика, регионы никогда не были и не будут готовы в полной мере реализовывать все федеральные требования, отмечает руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Как правило, на их проработку в соответствии с особенностями конкретного региона уходит до пяти лет, говорит он.

Участникам рынка такси остается непонятен основной момент: какие автомобили будут допущены для работы в отрасли, отмечает исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская. Сейчас закон о локализации содержит исключительно запрет на использование конкретных автомобилей в такси, а требований к локализованным автомобилям еще не существует, кроме общего количества баллов локализации, говорит Станислав Швагерус. Этот критерий относится к автопроизводителям и абсолютно не учитывает особенности автомобилей для такси, добавляет он.

Перевозчики надеются, что в список разрешенных для работы в такси автомобилей войдут все производимые в России машины, отмечает Наталия Лозинская. Именно этот перечень станет определяющим фактором для планирования обновления автопарка и оценки реальных рисков для бизнеса, добавляет она. По оценкам представителя такси «Максим», под локализацию подпадает примерно 1 млн автомобилей в сегментах эконом и комфорт.

Значительная часть автомобилей такси в региональных реестрах принадлежит самозанятым перевозчикам, по которым норма о локализации ударит сильнее всего, предупреждает руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов. В отличие от таксопарков, у них нет средств на замену автомобиля, финансовых инструментов для этого, кроме обычного автокредита по коммерческой ставке для физлиц, нет субсидий и льготных программ, добавляет он.

Дарья Андрианова, Наталия Мирошниченко