Торговой войне удлиняют последствия

Ведущие экономисты мира ждут, что из-за роста неопределенности состояние мировой экономики в ближайший год значительного ухудшится, фиксирует Chief Economists Outlook Всемирного экономического форума. Сильнее всего торговая война заденет сами США: экономический рост в стране, по прогнозам экспертов, будет слабым. В числе «серьезно пострадавших» окажутся также Европа и Китай — хотя при решении накопленных внутренних проблем КНР может продемонстрировать устойчивый рост. В целом же доклад свидетельствует о том, что экономисты склонны воспринимать торговую политику Вашингтона как фактор долгосрочных структурных глобальных сдвигов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Состояние мировой экономики в 2025 году ухудшится, следует из доклада Chief Economists Outlook, подготовленного экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ). Этот опрос представителей международных организаций (в том числе ВБ, ВТО и МВФ), а также банков и крупных корпораций проводится несколько раз в год. Авторы доклада уточняют, что данные для последнего собирались в апреле, уже после объявления Дональдом Трампом паузы в разворачивании большинства страновых пошлин (см. “Ъ” от 10 апреля).

По оценкам экономистов, торговая политика США спровоцирует разгон инфляции (так посчитали 77% опрошенных), а также снижение объемов мировой торговли (89%). Дополнительное давление на динамику глобальной торговли окажут ответные ограничения: 57% опрошенных ожидают, что в ближайшие месяцы будут активно разворачиваться встречные пошлины, 22% — что барьеры будут нетарифными. Поясним, пока заметные и сопоставимые ответы на действия господина Трампа скорее исключение — большинство государств рассчитывают на урегулирование противоречий в ходе переговоров.

Пока чуть больше половины экспертов (53%) ждут, что «экономический ущерб» от торговой войны будет сконцентрирован в США и торгующих с ними странах, для которых пошлины повышены. Почти треть (32%) при этом полагает, что последствия будут заметными и для не втянутых в противостояние стран. Солидарны экономисты в том, что наиболее серьезными эффекты от тарифов окажутся для самих США. 70% ждут слабого, а 8% очень слабого роста экономики США в 2025 году (см. график) — хотя еще в январе прогнозисты говорили об умеренном (47%) и сильном (44%) росте. Как напоминают авторы доклада, индикаторы деловой активности в США во втором квартале опускались до многомесячных минимумов.

Неясными пока выглядят перспективы европейской экономики. Половина экспертов ждет слабого роста из-за неопределенности в торговле, 36% — умеренного. Отметим, поддержать экономический рост в ближайшие месяцы могут отложенные эффекты смягчения денежно-кредитной политики: дальнейшего снижения ставок ждут 76% респондентов.

Из-за тарифной политики США медленнее ожиданий будет расти экономика КНР — ухудшение настроений уже фиксируется и у потребителей, и у бизнеса. С учетом внешних проблем устойчивость расширения ВВП может все активнее увязываться с эффективностью решения внутренних китайских проблем, полагают эксперты.

Интересно, что большинство ведущих экономистов (76%) воспринимают торговую политику Дональда Трампа как фактор, способный привести к структурным сдвигам в мировой торговле (в том числе серьезно повлиять на цепочки поставок), и не ждут, что ее последствия исчерпают себя быстро. Международные организации такой взгляд, поясним, пока не транслируют, ссылаясь на усложняющую прогнозирование неопределенность.

Кристина Боровикова