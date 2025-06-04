«Аэрофлот» займется ремонтом авиадвигателей

Глава «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) Сергей Александровский в интервью «Ъ» рассказал, что перевозчик недавно учредил новую компанию. По его словам, речь идет о проекте строительства большого завода по ремонту авиационных двигателей. Завод должен начать работу в 2028 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Александровский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Александровский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Речь идет о проекте строительства большого завода по ремонту авиационных двигателей. Это порядка 27 тыс. кв. метров. При выходе на полноценную проектную мощность здесь предполагается до 70 капитальных ремонтов двигателей разных модификаций в год»,—сказал господин Александровский.

Он уточнил, что речь идет о французско-американском двигателе CFM, а также российских ПД-14 и ПД-8.

Подробности — в интервью «Ъ» с главой «Аэрофлота», которое будет опубликовано позднее.