«Команда имеет в составе серьезных звезд, но приедут в Россию далеко не все»

Сборная России по футболу готовится к очередным товарищеским матчам с командами Нигерии и Белоруссии. Тренировки проходят в Новогорске. Команда Валерия Карпина как всегда доступна для прессы: сегодня очередной день открытых дверей, уже второй на этой неделе. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

К футболистам сборной всегда повышенное внимание, с кем бы они ни играли. Даже встречи с Кубой или Гренадой вызывали интерес болельщиков. А тут целая Нигерия. Команда занимает 43-е место в рейтинге FIFA и имеет в составе серьезных звезд, но приедут в Россию далеко не все. Например, Виктор Осимхен, который недавно жег в «Наполи», а сейчас перешел в турецкий «Галатасарай», не сыграет. Но главный тренер нашей команды Валерий Карпин, несмотря на это, постоянно повторяет, что футбольный спарринг-партнер у России серьезный: «Это одна из самых сильных команд, которую, наверное, можно поставить в один ряд с той же Сербией или Камеруном».

Но все-таки серьезность соперника в товарищеском матче не предполагает тревог или какой-то напряженности. В Telegram-канале сборной активно публикуются тренировки команды, веселые «двухстороночки» и даже то, как проигравшим после этого пробивают мячом по пятым точкам, как когда-то во дворах. Легионеров в нашей команде нет. Даже Матвей Сафонов, выигравший с ПСЖ Лигу чемпионов, под вопросом. Причину объяснил наставник вратарей Виталий Кафанов: «Как любому нормальному живому человеку, ему нужна передышка. Поэтому посоветовал ему об этом подумать. Он очень хочет приехать, но вот есть пауза восемь дней, потом опять вперед».

Для тех, кто следит за личной жизнью Сафонова, подчеркну, что алименты бывшей жене в размере 66 млн руб. голкипер выплатил и приехать в Россию может в любой момент без каких-то сложностей. Вообще, вопросов не о сборной на встрече с игроками и тренерским штабом представители прессы задают немало. Например, будущее Валерия Карпина интересует многих. Возглавит он московское «Динамо» или нет? Пока конкретики по этому вопросу никакой. Но в футбольных кулуарах утверждают, что вопрос давно решен. А 19-летнего Матвея Кисляка спрашивали, во сколько он вернулся домой после празднования с армейцами Кубка: «Во сколько? Это секрет. Ну, был дома, "Спокойной ночи, малыши!" посмотрел, все нормально».

Конечно, стандартные вопросы про мотивацию перед товарищескими матчами тоже проскакивают, но на них игроки российской сборной давно отвечать научились. Более того, некоторые футболисты даже откровенничают с журналистами, что бывает нечасто. Например, защитник Илья Вахания рассказал, как ради сборной отменил собственную свадьбу: «Первый раз меня вызывали в прошлом году на матч с Белоруссией, во время сбора уехал в Петербург, женился, вернулся в тот же день и продолжил сборы, с Белоруссией сыграл. Пришлось перенести свадьбу (роспись не получилось перенести), при этом, конечно, она была счастлива, что я попал в национальную команду».

Теперь игрок ради сборной пропускает еще и годовщину. Но, возможно, победы команды в предстоящих матчах станут для семейной четы хорошим подарком, впрочем, как и для всей страны. Другого результата от команды Карпина болельщики, естественно, не ждут. Первая встреча с Нигерией пройдет уже в эту пятницу, 6 июня. Цена билета в «Лужники» стартует от 1,5 тыс. руб.

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Владимир Осипов