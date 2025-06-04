Газпром: восполнение запасов газа в хранилищах Европы идет медленнее обычного

Восполнение запасов газа в европейских подземных хранилищах идет медленнее обычного, заявили в «Газпроме» (MOEX: GAZP). Компания считает, что для достижения целевых 90% к 1 ноября Европе предстоит ускорить темпы закачки.

«Европейским операторам необходимо в предстоящие пять месяцев закачать 41,9 млрд куб. м газа,— говорится в сообщении компании.— То есть в полтора раза больше, чем за такой же период в прошлом году».

По состоянию на 31 мая, по данным Gas Infrastructure Europe, объем активного газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) составлял 48,6 млрд куб. м. Это в полтора раза меньше (на 21,8 млрд куб. м), чем в конце мая 2024 года. Всего в прошлом месяце было закачано 8,9 млрд куб. м газа.

В «Газпроме» считают, что ситуация с пополнением европейских ПХГ становится все более напряженной, в том числе из-за плановых ремонтных работ на газовой инфраструктуре Европы.

В марте «Газпром» сообщал, что европейские страны ускоренно расходуют запасы ПХГ. Тогда темп отбора был на 36% больше, чем в том же месяце 2024 года. В компании предполагали, что у Европы могут возникнуть сложности с заполнением хранилищ летом при подготовке к периоду холодов.

Екатерина Отрашкевич