Марселя Гасанова оставили под присмотром

Суд в Екатеринбурге заключил под стражу на два месяца бизнесмена Марселя Гасанова по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). По данным следствия, он имел статус «смотрящего» за Свердловской областью. Гасанов не признает вину, а дело против себя считает сфальсифицированным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марсель Гасанов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Марсель Гасанов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга 12 февраля избрал меру пресечения в отношении бизнесмена Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Он пробудет под стражей до 9 апреля 2025 года. Заседание прошло в закрытом режиме, ходатайство об этом поддержали представители следственных органов, прокуратуры, адвокат и сам задержанный. Прокурор ходатайствовал о заключении под стражу, поскольку Гасанов обвиняется в преступлении особой тяжести. Как считают в прокуратуре, на свободе он может скрыться от органов следствия, продолжить заниматься незаконной деятельностью или оказывать давление на свидетелей, чем помешает работе следствия.

Обвиняемый вину не признал. По его словам, дело фальсифицировано. «Нет ни свидетелей, ни потерпевших, никого. Просто открытки тюремные пятнадцатилетней давности и слова непонятного человека. Бред полный»,— сказал Марсель Гасанов в разговоре с журналистами. На вопрос о том, есть ли у него конфликт с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) арестованный ответил, что он длится уже два года, арест он связывает именно с этим. Адвокат обвиняемого от комментариев отказалась.

На заседании присутствовала жена Марселя Гасанова. «Не переживай. Очередное испытание наше»,— обратился он к ней после оглашения решения суда.

Марсель Гасанов был задержан 11 февраля, у него проходили обыски. Следствие считает, что на момент задержания, будучи «смотрящим», он представлял общественную опасность. По данным СУ СК по Свердловской области, Марсель Гасанов был наделен статусом «смотрящего» за Свердловской областью (ранее смотрящим за регионом называли Гию Свердловского). Следствие считает, что Гасанов «распространял и сохранял преступные традиции, контролировал различные направления деятельности криминальных структур на территории региона, обеспечивал их существование», используя свой криминальный статус. Обвиняемому по данной статье грозит от 8 до 15 лет заключения.

В свердловском МВД пояснили, что Гасанов был известен по прозвищам Марсель Махачкалинский и Марс. Ранее он уже был судим за разбой и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Так, в апреле 2010 года Дербентский районный суд (Дагестан) осудил его на семь лет лишения свободы. В декабре 2019 года Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге приговорил его к 1 году 4 месяцам условно с испытательным сроком в один год. После отбывания наказания он уехал в Дагестан, но затем вновь вернулся в Екатеринбург и, по версии следствия, продолжил противоправную деятельность.

Расследование проходит при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ и уголовного розыска. Следствие находится в активной фазе, сейчас органы устанавливают все эпизоды дела, ищут свидетеле, собирают доказательную базу по делу. Следственный комитет просит обладающих какой-либо информацией по делу обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России, в ведомстве гарантируют конфиденциальность.

В поле зрения СМИ и силовиков Марсель Гасанов попадал не единожды. Так, в июле 2024 года в башне «Исеть» произошла драка между Гасановым и бывшим сотрудником силовых структур. Суд признал бизнесмена виновным в мелком хулиганстве, назначив 10 суток ареста.

В 2023 году Гасанова задерживали вместе с еще тремя фигурантами в кафе «Каспий», у них обнаружили травматические пистолеты. В МВД тогда поясняли, что это было «профилактическое мероприятие». В 2022 году майора ФСБ Александра Кетова уволили со службы по итогам внутренней проверки. Она прошла после публикаций СМИ о том, что силовик помогал Гасанову, в том числе предупреждал о готовящихся операциях.

Анна Капустина