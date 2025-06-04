Минфин: нефтяники в мае получили 42,5 млрд руб. по топливному демпферу

Выплаты нефтяным компаниям из федерального бюджета по топливному демпферу в мае составили 42,5 млрд руб. Об этом сказано в материалах, опубликованных на сайте Минфина. В апреле эти выплаты составили 62,7 млрд руб., в мае 2024-го — 201,7 млрд руб.

С помощью демпфера правительство компенсирует компаниям поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных, размер его зависит от ценовой конъюнктуры. Если же экспортная цена ниже внутренней, нефтяники должны компенсировать эту разницу.

Правительство обсуждает возможность продления действующих до 31 августа ограничений на экспорт бензина на два месяца — до конца октября 2025 года, выяснил «Ъ».

Подробности — в материале «Ъ» «Бензин придерживают в России».