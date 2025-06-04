Школьники не сдаются

Камеры в ручках, микронаушники, классические шпаргалки и даже отец вместо 11-классника — выпускники продолжают обманывать систему при сдаче ЕГЭ, несмотря на видеокамеры. В понедельник, 2 июня, прямо перед экзаменом по обществознанию в сети появились целые сканы вариантов контрольно-измерительных материалов. Отмечалось, что у выпускников с Дальнего Востока совпали с изображениями три задания из 25. СМИ утечку назвали крупнейшей с 2018-го, а ее источником кавказские школы. Опубликовавшим снимки грозит аннуляция результатов экзамена. Как не сдать ЕГЭ в этом году? Расскажет Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Все же крупнейшая утечка в истории ЕГЭ произошла в 2013-м, когда взломали почту Минобрнауки, и в сеть попали задания по каждому предмету. Но тогда контрольно-измерительные материалы (КИМ) выпускали только в четырех вариантах, и москвичи получили материалы за несколько часов до экзамена. В результате число стобалльников в тот год увеличилось почти в три раза. А массовая перепроверка выявила, что 77% работ от 80 баллов и выше проверялись с серьезными нарушениями. Закончилось все сотней аннулированных работ, отставкой главы Рособрнадзора, а также пяти глав районных управлений образования и восьми директоров школ.

На следующий год была проведена «работа над ошибками»: для каждого часового пояса разработали свои варианты заданий. А экзамен стал проходить под видеокамерами. Но школьники все равно умудряются списать, говорит методист, ведущий независимой лаборатории образования «НезЛО» Антон Чубуков: «Появилась не просто фотография с камеры, встроенной в какую-нибудь ручку, а именно качественная копия КИМ. На результаты ЕГЭ она, судя по всему, не повлияет. Когда это появилось в чатах, дети уже начали писать экзамен. Каждый год случаются ситуации, когда ребята на экзамене каким-то образом с помощью микрокамер фотографируют контрольно-измерительный материал, видимо, чтобы переслать своим помощникам и получить подсказку прямо в процессе экзамена».

Впрочем, по словам учителей, некоторым удается списать и с помощью обычной шпаргалки, да и в туалет выходить выпускникам не запрещено. В Рособрнадзоре считают, что фактически утечками опубликованные КИМы не являются, поскольку они появляются после экзаменов, а до выложить варианты «технически невозможно». А вот вычислить источник нынешней утечки оказалось просто: у каждого варианта уникальная подложка. Выяснилось, что это были двое 11-классников из Кургана и Шадринска. Их работы аннулируют с пересдачей через год, а школьников накажут штрафами от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. До этого в соцсетях допускали, что материалы могли выложить недобросовестные наблюдатели. Но заниматься этим себе дороже, указывает учитель русского языка и литературы школы №1 города Гусь-Хрустальный Артем Гусев:

«За организаторами следят очень сильно, любое неправильное действие влечет за собой штрафы.

У нас есть небольшие вознаграждения, а вот штрафы в десятки раз выше, поэтому педагоги лишний раз к детям не подходят. Если у ребенка упал листок с заданием, мы его на камеру показываем, что нет, это я не шпаргалку даю ребенку. Мы все время пересчитываем листы, все это мы достаточно громко делаем на камеру, чтобы в любой момент это можно было проверить».

Организацию ЕГЭ можно улучшить, но на это нужно время, говорит профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина: «Это крайне неприятная ситуация, она еще раз ставит вопрос о гораздо более активном переходе на электронные форматы сдачи этого экзамена, может быть, даже генерации вариантов, что называется, буквально в процессе. Опыт удачной сдачи информатики на компьютере есть, в общем-то, это скорее вопрос будущего, что и другие предметы будут переводиться в такой формат».

К обману системы выпускники, как показывает практика, подходят чаще креативно, покупка ответов не гарантирует их актуальности. Так, в 2015-м один из 11-классников отправил на экзамен вместо себя отца. А в 2018-м московский студент за 50 тыс. руб. приехал в Ингушетию, где по поддельному паспорту сдал экзамен за выпускника. И, в отличие от отца, этот подлог остался незамеченным.

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Екатерина Вихарева