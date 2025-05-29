Подростки теряют ориентацию

Преобладающая доля подростков в возрасте 15 лет в странах ОЭСР не имеет четких представлений о своей будущей профессии и способах ее получения. К такому выводу пришли аналитики этой организации, собравшие данные опросов, проведенных во входящих в нее странах. В РФ ситуация с профессиональной ориентацией, согласно данным уже российских опросов, выглядит несколько лучше — доля наметивших свой профессиональный путь выше, чем в среднем по ОЭСР. Однако сложности выбора сопоставимы: отсутствие понимания траектории получения необходимого образования, недостаточная поддержка родителей, нехватка информации о профессиях и перспективах возможного трудоустройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter / Reuters Фото: Thomas Peter / Reuters

В целом по странам ОЭСР 33% опрошенных подростков хотя и выбрали будущую профессию, но считают, что школа недостаточно подготовила их к дальнейшему обучению. 21% имеют представление о том, чем они хотели бы заниматься, но не знают, какой уровень образования для этого нужен (например, не планируют поступать в вуз, хотя наличие его диплома является необходимым условием для выбранной специальности).

Наконец, 39% подростков вовсе не определились с будущей профессией, и этот показатель обеспокоил исследователей больше всего. Они отмечают, что с 2000 года он вырос более чем в три раза — с 12%. Максимума доля неопределившихся в странах ОЭСР достигает в Финляндии, Дании и Германии (свыше 50%), минимума — в Коста-Рике и Турции (менее 20%). Эти результаты показывают, что неуверенность в профессиональном будущем не связана с состоянием национального рынка труда — уровень безработицы в Финляндии составляет 10%, в Германии — 6,2%, в Дании — всего 2,5%.

В целом подростки исследованного возраста в странах ОЭСР продемонстрировали невовлеченность в рынок труда. Только 35% хоть раз были на ярмарке вакансий, столько же (категории пересекаются) — прошли стажировку в какой-либо компании. Основным способом знакомства с миром профессий существенная доля опрошенных назвала посещение каких-либо предприятий или организаций — такой опыт был у 45% опрошенных.

В РФ, судя по результатам российских опросов (хотя данные нельзя считать полностью сопоставимыми), масштаб проблемы выглядит несколько меньшим.

По данным ВЦИОМа, 53% опрошенных учеников восьмых-десятых классов уже выбрали профессию и уверены в своем выборе, еще 12% наметили, но пока сомневаются. Перечень сложностей при этом во многом схож с описанным аналитиками ОЭСР.

19% российских подростков отметили, что им сложно найти соответствующие их интересам вузы.

Ответ «есть приоритеты, но не знаю, что подойдет» выбрали 17%.

11% сообщили, что при выборе профессии у них нет поддержки родителей.

14% отметили нехватку информации, 8% — перспективы возможного трудоустройства.

«Ускорение технологического развития и внедрение искусственного интеллекта кардинально меняют ландшафт рынка труда. Например, раньше у студентов-юристов был понятный карьерный трек в консалтинговых компаниях: ты приходишь на стартовую позицию и постепенно растешь. Теперь работу, которую раньше выполняли стажеры и ассистенты, отлично выполняет ИИ»,— говорит сооснователь компании FutureToday Денис Каминский.

Он добавляет, что из-за нарастающих геополитических противоречий будущее в целом стало еще менее предсказуемым. Подростки видят это на примере взрослых, слышат про это в СМИ. «В этой ситуации неудивительно, что растет их неуверенность в своем карьерном пути»,— отмечает эксперт.

Партнер Cornerstone Вячеслав Быханов видит причины такой неуверенности молодежи в ином. «Современные дети привыкли иметь выбор во всем, что касается их жизни, и родители, у которых этот ребенок зачастую единственный, этому потакают. В результате состояние неопределенности затягивается, ведь рынок труда сейчас может предложить огромный диапазон возможностей»,— говорит Вячеслав Быханов.

Анастасия Мануйлова