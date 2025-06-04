Начальником свердловской полиции назначен Рашид Даулетов

Президент РФ Владимир Путин указом от 3 июня назначил на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Свердловской области, начальника полиции полковника Рашида Даулетова. Информацию «Ъ-Урал» подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рашид Даулетов

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области Рашид Даулетов

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Он сменил на посту генерал-майора Александра Воронежского, который возглавил МВД по республике Башкортостан. Рашид Даулетов ранее был его заместителем. О переменах в руководстве начальник свердловского главка МВД генерал-лейтенант Александр Мешков сообщил гарнизону на утреннем селекторном совещании. «Генерал Мешков тепло поздравил своих коллег с назначением на высокие посты и пожелал новых успехов в борьбе с преступностью и защите законных интересов граждан»,— сказал полковник Горелых.

Напомним, в феврале в Екатеринбурге новым главой городского УМВД был назначен полковник полиции Виктор Позняк. Ранее этот пост занимал полковник полиции Максим Метелица.

Ирина Пичурина