Пост руководителя УМВД по Екатеринбургу занял Виктор Позняк

В Екатеринбурге новым главой городского УМВД назначен полковник полиции Виктор Позняк, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее этот пост занимал полковник полиции Максим Метелица.

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Он был назначен на эту должность по приказу начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, представили нового начальника личному составу гарнизона 3 февраля: в церемонии приняли участие замначальника областного ГУ МВД Александр Воронежский, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, первый замглавы города Игорь Сутягин и первый зампредседателя городской думы Михаил Матвеев.

Виктор Позняк родился 25 сентября 1984 года в селе Калиновское Камышловского района Свердловской области. Он начал службу в органах внутренних дел в 2001 году как оперуполномоченный отделения уголовного розыска УВД Железнодорожного района Екатеринбурга, в 2014 году возглавил УВД города, в 2021 году был назначен заместителем начальника городской полиции, через два года перешел на работу в подразделение по борьбе с наркобизнесом ГУ МВД по Свердловской области. За вклад в борьбу с преступностью он более 50 раз поощрялся, включая награждение ведомственными медалями «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степени, а также медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Среди приоритетных направлений, которыми займется новый начальник полиции — комплектование гарнизона, профилактика киберпреступности, подготовка к мероприятиям в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне и другие задачи. «Виктор Позняк поблагодарил за оказанное высокое доверие и заверил, что в кратчайший срок ознакомится с обстановкой и приступит к решению поставленных задач»,— добавил полковник Горелых.

Ирина Пичурина