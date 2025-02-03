Пост руководителя УМВД по Екатеринбургу занял Виктор Позняк
В Екатеринбурге новым главой городского УМВД назначен полковник полиции Виктор Позняк, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее этот пост занимал полковник полиции Максим Метелица.
Он был назначен на эту должность по приказу начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, представили нового начальника личному составу гарнизона 3 февраля: в церемонии приняли участие замначальника областного ГУ МВД Александр Воронежский, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, первый замглавы города Игорь Сутягин и первый зампредседателя городской думы Михаил Матвеев.
Виктор Позняк родился 25 сентября 1984 года в селе Калиновское Камышловского района Свердловской области. Он начал службу в органах внутренних дел в 2001 году как оперуполномоченный отделения уголовного розыска УВД Железнодорожного района Екатеринбурга, в 2014 году возглавил УВД города, в 2021 году был назначен заместителем начальника городской полиции, через два года перешел на работу в подразделение по борьбе с наркобизнесом ГУ МВД по Свердловской области. За вклад в борьбу с преступностью он более 50 раз поощрялся, включая награждение ведомственными медалями «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степени, а также медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Среди приоритетных направлений, которыми займется новый начальник полиции — комплектование гарнизона, профилактика киберпреступности, подготовка к мероприятиям в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне и другие задачи. «Виктор Позняк поблагодарил за оказанное высокое доверие и заверил, что в кратчайший срок ознакомится с обстановкой и приступит к решению поставленных задач»,— добавил полковник Горелых.