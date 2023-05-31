Нижегородское цифровое решение для управления госимуществом тиражируют на другие регионы

Разработанный и внедряемый в Нижегородской области цифровой сервис по управлению государственным земельно-имущественным комплексом будет тиражироваться на другие регионы через облачную платформу «Гостех». Трехстороннее соглашение о создании типового решения для управления имущества на полях конференции ЦИПР-2023 подписали областное правительство, Росимуществом и ФКУ «Гостех».

Создателем цифровой системы стало ООО «Новософтим», в 2022 году победившее в грантовом конкурсе для разработчиков отечественных IT-решений. Продукт на 100% является российской разработкой, которая уже сдана в тестовую эксплуатацию.

Заинтересованные в применении новой цифровой системы регионы создадут рабочую группу для масштабирования проекта. На базе АНО «Горький Тех» будет создан центр компетенций по внедрению системы управления имуществом в российских регионах. Планируется, что типовой сервис будет готов к концу 2023 года.

Андрей Репин