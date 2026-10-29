Централизованный удар по мошенникам

ЦБ предложил страховщикам задуматься о централизации подходов в борьбе с мошенниками. Об этом заявил глава департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов на Форуме лидеров страхового рынка. По словам господина Смирнова, в целом по стране вопрос доступности заключения договоров ОСАГО решен, количество жалоб снижается. Если в 2023 году регулятору поступило 5 тыс. жалоб, в 2024 году их количество снизилось до 800 шт., а за шесть месяцев 2026 года их было всего 300 шт.