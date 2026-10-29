Централизованный удар по мошенникам
ЦБ предложил пути борьбы с недоступностью полисов ОСАГО
Банк России констатирует, что автовладельцы нередко сталкиваются с препятствиями в оформлении полисов ОСАГО со стороны страховых компаний. Это связано с мошенническим действиями, которые приводят росту убыточности сегмента, в результате участники рынка фактически отказываются предоставлять такие услуги в отдельных регионах. По мнению ЦБ, необходимо ввести оформление полисов через сервис «Госуслуги» или сайт Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
ЦБ предложил страховщикам задуматься о централизации подходов в борьбе с мошенниками. Об этом заявил глава департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов на Форуме лидеров страхового рынка. По словам господина Смирнова, в целом по стране вопрос доступности заключения договоров ОСАГО решен, количество жалоб снижается. Если в 2023 году регулятору поступило 5 тыс. жалоб, в 2024 году их количество снизилось до 800 шт., а за шесть месяцев 2026 года их было всего 300 шт.
Проблемы с доступностью полисов могут возникать в связи с повышением активности в сфере страхового мошенничества, что приводит страховщиков из-за роста убытков в ОСАГО к вариантам «защиты экстраординарными» мерами, пояснил он. «Однако у нас складывается впечатление, что нужно централизовать подходы в борьбе со страховым мошенничеством», — считает Илья Смирнов (цитаты по «Интерфаксу»).
По данным ЦБ, по итогам первого полугодия объем премий в сегменте ОСАГО вырос на 6,3%, до 166,4 млрд руб. За тот же период объем выплат составил 124,3 млрд руб. При этом комбинированный коэффициент убыточности достиг 98,7%. Всего на конец первого полугодия действовало 43,7 млн договоров ОСАГО. По данным «Автостата», в России на 1 июля было зарегистрировано 55,62 млн легковых автомобилей.
По мнению представителя регулятора, есть два решения задачи доступности полисов ОСАГО. В первом случае речь идет о варианте продажи полисов через «Госуслуги». Альтернативный вариант предлагает ВСС — возможность оформления договора ОСАГО на сайте союза. «Для нас категорически важно, чтобы человек мог купить полис ОСАГО именно того страховщика, которого хочет, и без задержек», — отметил господин Смирнов.
ОСАГО является обязательным видом страхования, поэтому жалобы со стороны страхователей имеют большой социальный резонанс, указывают эксперты. Ценными видятся направления лицензирования именно этого вида страховой деятельности, а также интенсификация продажи этих полисов через «Госуслуги».
«Не лишены логики и меры в отношении рестрикции для страховщиков, допустивших нарушения в области ОСАГО — увеличение штрафов и количественные ограничения на новые продажи полисов», — считает финансовый эксперт Андрей Бархота.
Участники рынка отмечают, что в определенной степени координация существует уже сегодня. По словам старшего вице-президента группы «АльфаСтрахование» Алексея Артамонова, под эгидой Российского союза автостраховщиков (РСА) «в регионах действуют рабочие группы страховщиков, которые пытаются, там где это удается, выстраивать работу с правоохранительными органами».