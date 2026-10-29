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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Власть

«Новые люди» передадут вакантный мандат в Госдуме бывшему депутату Ткачеву

Центральный комитет партии «Новые люди» принял решение о передаче мандата, ставший вакантным после прекращения полномочий Ильи Горбашева, бывшему депутату Госдумы Антону Ткачеву. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
По данным «Новых людей», Антон Ткачев продолжит заниматься вопросами ИТ, цифровой экономики и новых технологий. В прошлом созыве парламентарий являлся первым зампредом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Илья Горбашев стал уже третьим депутатом Госдумы девятого созыва, досрочно сложившим полномочия. Ранее от мандатов отказались Ирина Елиферова («Единая Россия») и Константин Шагимуратов («Справедливая Россия»). Партии передали их бывшему вице-спикеру Госдумы Шолбану Кара-оолу и бывшему сенатору Арсену Фадзаеву соответственно.
«Новые люди»
Госдума
Партии России

Авторы

  • Андрей Прах
    Андрей Прах
    заместитель заведующего отделом