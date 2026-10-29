«Новые люди» передадут вакантный мандат в Госдуме бывшему депутату Ткачеву

Илья Горбашев стал уже третьим депутатом Госдумы девятого созыва, досрочно сложившим полномочия. Ранее от мандатов отказались Ирина Елиферова («Единая Россия») и Константин Шагимуратов («Справедливая Россия»). Партии передали их бывшему вице-спикеру Госдумы Шолбану Кара-оолу и бывшему сенатору Арсену Фадзаеву соответственно.