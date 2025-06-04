Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении ребенка в приюте

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении трехлетнего ребенка в приюте, сообщила пресс-служба ведомства.

«В социальных медиа опубликована видеозапись, на которой запечатлены противоправные действия подростка в отношении малолетнего ребенка. Отмечается, что события происходили в одном из социальных учреждений Чекмагушевского района»,— говорится в пресс-релизе.

Как сообщал «Ъ-Уфа» ранее, инцидент произошел в приюте в селе Чекмагуш, 13-летний воспитанник которого избил трехлетнего. Наблюдавшие за этим дети сняли сцену на телефон и опубликовали видеозапись в интернете.

По факту возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Наталья Балыкова