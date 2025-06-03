СКР возбудил уголовное дело после избиения ребенка в Башкирии

Дюртюлинский межрайонный отдел СКР по Башкирии возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после избиения трехлетнего ребенка в приюте. Проверку организовала районная прокуратура, сообщили пресс-службы управления СКР по Башкирии и прокуратуры республики.

По предварительной информации, в детском приюте в селе Чекмагуш 13-летний воспитанник, ругаясь матом, избил трехлетнего ребенка. Происшествие на камеру мобильного телефона сняли другие воспитанники и опубликовали в интернете. Согласно ролику, пострадавший якобы взял без спроса у подростка заправку для электронной сигареты.

Венера Хисамова