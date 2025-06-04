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Число пострадавших при теракте в Брянской области достигло 118

Количество пострадавших при теракте в Брянской области увеличилось до 118 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Их представитель уточнил, что в числе пострадавших пятеро детей.

Вечером 31 мая в Брянской области мост обрушился на расположенные под ним железнодорожные пути, по которым в тот момент шел пассажирский поезд. Погибли семь человек. СКР квалифицировал подрыв как теракт (ст. 205 УР РФ). Также возбуждено дело о незаконном обороте взрывчатки (222.1 УК РФ).

Подробности — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».

Фотогалерея

Последствия обрушения моста в Брянской области

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Ремонтный поезд на месте трагедии

Ремонтный поезд на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Специалисты экстренных служб на месте происшествия

Специалисты экстренных служб на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Ремонтный поезд на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Специалисты экстренных служб на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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