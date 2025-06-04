Число пострадавших при теракте в Брянской области достигло 118

Количество пострадавших при теракте в Брянской области увеличилось до 118 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Их представитель уточнил, что в числе пострадавших пятеро детей.

Вечером 31 мая в Брянской области мост обрушился на расположенные под ним железнодорожные пути, по которым в тот момент шел пассажирский поезд. Погибли семь человек. СКР квалифицировал подрыв как теракт (ст. 205 УР РФ). Также возбуждено дело о незаконном обороте взрывчатки (222.1 УК РФ).

Подробности — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».