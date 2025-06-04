Эксперты АКРА назвали самые выгодные для майнинга регионы России

Хакасия и Красноярский край станут самыми выгодными регионами для майнинга в 2025 году, независимо от необходимости регистрации в реестре операторов, сообщает журнал «Эксперт» со ссылкой на исследование рейтингового агентства АКРА. Эксперты исключили из исследования регионы, в которых майнинг полностью запрещен или законодательно ограничен.

Для малых объемов (до 6 тыс. кВт*ч в месяц) лидером названа Хакасия: годовые затраты на электроэнергию здесь составят 162 тыс. руб. (квартира с электроплитой) или 157 тыс. руб. (дом с электроотоплением). Далее следуют Мурманская область (234 тыс. и 218 тыс. руб.) и Башкирия (265 тыс. руб. для квартиры с электроплитой).

Регистрация в реестре обязательна для ферм с тремя и более машинами (потребление от ~2,16 тыс. кВт*ч в месяц). При содержании до 12 машин (с учетом регистрации) по льготным тарифам для населения выгоднее всего также в Хакасии: 1,31 млн руб. в год. Затраты на потребление свыше этого объема минимальны в Красноярском крае (1,325 млн руб. за 12 машин в год). Третье место у Татарстана (почти 1,4 млн руб. в год), говорится в исследовании АКРА.

Как сообщал «Ъ», правительство РФ может ввести запрет до 2031 года на майнинг криптовалют в южных частях Забайкальского края и Бурятии, как это уже произошло со связанным с ними энергосистемой югом Иркутской области. Предложенное региональными властями введение ограничений в Хакасии, Карелии и Пензенской области регуляторы сочли нецелесообразным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Майнингу — Забайкальский край».