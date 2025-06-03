В ФАС допустили проработку новых мер для контроля цен на услуги аэропортов

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили «Ъ», что рассматривается возможность создания экспертного совета для обсуждения вопросов в сфере воздушного транспорта и предложений по разработке нормативных актов, «если такая необходимость будет обоснована и востребована участниками рынка». Речь идет о проработке дополнительных мер контроля за тарифами на аэропортовые услуги.

На прошлой неделе в правительстве утвердили правила недискриминационного доступа на аэропортовые услуги. В отрасли раскритиковали документ: аэропорты просили закрепить в нем перечень конкретных услуг и оснований для отказа перевозчикам в их получении. Авиакомпании, и в частности «Аэрофлот», предлагали повысить прозрачность ценообразования и ввести в аэропортах больше операторов.

В ФАС уточнили «Ъ», что получили предложения операторов и авиакомпаний по корректировке документа. «Однако предложения, не соотносящиеся с действующим законодательством в сфере воздушного транспорта и не относящиеся к предмету проекта данного постановления, не были учтены»,— добавили там.

Подробнее о реакции отрасли читайте в.материале «Ъ» «Доступательное движение»