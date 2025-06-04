Инициатива ФАС по учету рыбных контрактов грозит бизнесу нагрузками

ФАС России разрабатывает норму об обязательной регистрации внебиржевых сделок с рыбой от 10 тонн, что может затронуть 60% рынка. По оценке Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, это создаст дополнительную нагрузку на бизнес – только в секторе минтая потребуется учитывать до 48 тыс. договоров в год.

Инициатива направлена на создание системы ценовых индикаторов и борьбу с "серыми" схемами. Однако участники рынка опасаются роста административных расходов и рисков утечки коммерческой информации. Критики также отмечают, что правило не распространяется на импорт, что ставит местных производителей в неравные условия.

В ФАС подчеркивают, что механизм позволит отслеживать ценообразование по всей цепочке. Эксперты не исключают, что компании начнут дробить сделки, чтобы избежать регистрации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рыба оплывает биржу».