Цены на российский уголь в Азии упали до четырехлетнего минимума

Стоимость российского энергетического угля на азиатском рынке достигла самого низкого уровня с 2021 года. По данным NEFT Research, цена угля марки 5500 ккал/кг с учетом стоимости доставки до порта в Южном Китае снизилась до $77,5 за тонну, в Индии — до $82,6. Годовое падение составило 25–30%.

Основная причина — перепроизводство и снижение спроса в ключевых странах-импортерах. Китай, закупивший на 12% меньше угля, чем год назад, отдает приоритет местному топливу. Индия также наращивает собственное производство, а Турция сокращает потребление из-за роста выработки ГЭС.

Эксперты отмечают, что текущие цены делают экспорт нерентабельным: нетбэк кузбасского угля в дальневосточных портах ушел в минус (–271 руб./т). Угольные компании вынуждены сокращать поставки или искать альтернативные рынки, такие как Южная Корея и Вьетнам.

Ключевой проблемой отрасли остаются высокие логистические издержки. С 2021 года железнодорожные тарифы на перевозку угля выросли на 103%, а порожних вагонов — на 83%, что съедает прибыль производителей.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Углеубывающие компании».