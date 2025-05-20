Пробег оценил сезон

Рынок подержанных машин растет на фоне сезонного спроса и снижения цен. В апреле продажи подстегнули гибкая политика ценообразования дилеров и разгоняющийся рынок новых автомобилей. Но удержать темп в мае будет сложно, считают эксперты и дилеры: в первую очередь из-за большого количества праздничных ней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей с пробегом в апреле выросли относительно марта на 13,7%, до 509,67 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». В годовом выражении также фиксируется незначительная положительная динамика — 0,03%. Гендиректор агентства Сергей Целиков связывает результаты в основном с фактором сезонности. «Если смотреть по году, апрель — всегда один из лучших месяцев»,— напоминает он. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков добавляет, что на динамике, вероятно, сказались довольно скромные показатели марта: часть спроса перешла на следующий месяц. Также повлиял рынок новых автомобилей, который вырос к марту на 28% (см. “Ъ” от 7 мая). «Большинство купивших новый автомобиль продают старый»,— поясняет господин Целиков.

Стимулировало продажи и снижение цен, отмечают опрошенные “Ъ” аналитики и участники отрасли. Согласно «Автостату», средняя стоимость автомобилей с пробегом в апреле год к году снизилась на 0,6%, или 9,5 тыс. руб., до 1,47 млн руб. По мнению эксперта компании «Эйлер Аналитические Технологии» Владимира Беспалова, определенное влияние на пересмотр ценников в сегменте импортных автомобилей с пробегом могло оказать укрепление рубля. Руководитель направления автомобилей с пробегом «Рольф» Вадим Черноусов также отмечает снижение средней стоимости сделок.

Заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Роман Титов указывает на демпинг со стороны продавцов, уточняя, что именно этот фактор стал одним из основных драйверов оживления спроса.

Дилеры стараются продавать машины по минимальным рыночным ценам, добавляет топ-менеджер, чтобы избавиться от складских запасов. О более гибкой политике ценообразования на рынке в апреле рассказывает и директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков. «Если кому-то надо продать автомобиль, то надо делать это быстрее. Дальше ты продашь его дешевле»,— говорит господин Целиков.

По данным «Автостата», продажи Lada — бессменного лидера рынка машин с пробегом — в апреле относительно марта выросли на 11,5%, до 135,26 тыс. штук. На втором месте — японская Toyota, реализация которой месяц к месяцу увеличилась на 13,8%, до 49,62 тыс. штук. Замыкает топ-3 южнокорейская Kia с результатом 27,89 тыс. штук, что на 17,1% лучше показателей марта. Следом идут Hyundai и Nissan, продажи которых выросли в месячном выражении на 16,6%, до 27,16 тыс. штук, и 12,9%, до 21,83 тыс. штук. В первой десятке все марки показывают рост по отношению к марту — не менее 10%, уточняют в агентстве. Но год к году положительная динамика наблюдается только у Lada. Больше всех «просел» Nissan — минус 9,3%. Самыми популярными моделями на авторынке в апреле, согласно агентству, стали Lada 2107, Lada 2114 «Самара-2», Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada 4x4.

Топ моделей на рынке автомобилей с пробегом в апреле Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи (шт.) Изменение к марту (%) Изменение год к году (%) 1 Lada 2107 13 069 10,5 56,4 2 Lada 2114 10 435 7,5 6,6 3 Kia Rio 9757 16,4 1,2 4 Hyundai Solaris 9638 14,2 0,3 5 Lada 4x4 9059 8 –12,0 6 Lada 2170 8944 7,3 14,7 7 Ford Focus 8856 9 11,2 8 Toyota Corolla 7889 13,7 –9,2 9 Lada 2190 7127 11,3 4,8 10 Toyota Camry 6962 14,2 10,2 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Андрей Гришаков относит к трендам на вторичном рынке рост средних показателей возраста и пробега автомобилей практически во всех сегментах. А господин Титов фиксирует небольшое увеличение доли подержанных машин, ввезенных по схеме параллельного импорта. «Ассортимент вторичного рынка по-прежнему пользуется высоким спросом, особенно с учетом того, что регулярно пополняется иномарками ушедших брендов»,— добавляет коммерческий директор Fresh Евгений Житнухин.

По итогам четырех месяцев года продажи легковых машин с пробегом выросли на 2,3% год к году, до 1,78 млн штук. Однако участники отрасли и эксперты перспективы рынка оценивают не особенно позитивно.

Высокая ключевая ставка сдерживает покупки, соглашаются собеседники “Ъ”. По оценке Сергея Целикова, средняя ставка по кредитам новых машин — около 13,5% благодаря программам субсидирования от производителей, а по подержанным — около 26,5%. «Объем кредитования в пробеге резко упал»,— отмечает он.

Мнения участников рынка относительно вторичного рынка в мае расходятся, но большинство ожидает падения продаж из-за длинных праздничных дней. По прогнозу «Рольфа», в сегменте ожидается снижение реализации на 5–10% относительно апреля. Владимир Беспалов, Сергей Целиков и Максим Кадаков также прогнозируют негативную динамику, не уточняя абсолютных цифр. В «Авилоне» считают, что в мае рынок останется на уровне апреля. Наиболее оптимистичен господин Гришаков, по оценке которого, вероятен небольшой рост вторичного рынка.

Наталия Мирошниченко