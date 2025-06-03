На выставке Жириновского покажут его кабинет и личные вещи

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий 3 июня открыл выставку «Так говорил Жириновский» в Музее политической истории России в Санкт-Петербурге. Среди экспонатов — точная реконструкция обстановки рабочего кабинета основателя ЛДПР. Открытие выставки посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе партии, также посетители могут ознакомиться с ранее не публиковавшимися фотографиями, архивными видео, рукописями и необычными подарками от лидеров разных стран. На выставке представлены личные вещи политика, например раритетный будильник, предметы одежды, любимые аксессуары, шахматы.

О том, как отпразднуют юбилей основателя ЛДПР, читайте в материале «Паровозы, строчки и другие долгие дела».

Божена Иванова