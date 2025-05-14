Паровозы, строчки и другие долгие дела

Память основателя ЛДПР Владимира Жириновского увековечат с помощью именных поездов, музея в центре Москвы, «русского бала», выставок, а также изданием его трудов и биографии. Эти и другие идеи 14 мая обсудили члены учрежденного президентом оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия покойного политика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Первое заседание оргкомитета, созданного в ноябре 2024 года указом президента Владимира Путина, прошло 10 декабря на ВДНХ на полях юбилейной выставки «ЛДПР: 35 лет с народом» и было посвящено в основном организационным вопросам. На втором заседании 14 мая было решено обсудить конкретные планы юбилея, для чего в Колонный зал Дома Союзов приехали, в частности, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, руководитель Минфина Антон Силуанов, министр транспорта Роман Старовойт.

Председатель оргкомитета, спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил собравшимся, что Владимир Жириновский «многое сделал для создания партийно-политической системы нашего государства». Поэтому важно, чтобы память о нем жила и передавалась из поколения в поколение, ведь «только тогда мы выполним свой долг перед человеком, который много сделал для российского государства», добавил господин Володин. Этой цели послужит, например, открытие Музея Жириновского в исторической штаб-квартире ЛДПР в Луковом переулке.

В свою очередь, Дмитрий Чернышенко предложил создать в Госдуме комиссию, которая могла бы проанализировать и отобрать публицистические произведения господина Жириновского для издания «юбилейного собрания трудов». Запланирован и выход в 2026 году биографии либерал-демократа: ее автором, как сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, станет писатель Олег Рой.

Господин Чернышенко также пообещал, что юбилейные торжества «будут реализованы с участием большого количества органов власти».

В их число войдут, например, министерства культуры, образования и науки, просвещения, цифрового развития, транспорта, иностранных дел, а также Росмолодежь и другие ведомства. Всего на 2025–2026 годы запланировано 56 памятных мероприятий.

О некоторых пунктах этого плана подробнее рассказал председатель ЛДПР и замглавы оргкомитета Леонид Слуцкий. Так, на Сокольнической линии Московского метрополитена во втором полугодии 2026 года предполагается запустить брендированный поезд, посвященный юбилею, а еще один «именной» поезд будет курсировать с 25 декабря 2025 года по 25 декабря 2026 года по маршруту Москва—Адлер—Москва. В столичном Манеже с 11 по 26 апреля следующего года пройдет юбилейная выставка «Жириновский навсегда», каждый день работы которой будет тематически связан с жизнью и прогнозами политика. На 25 апреля 2026-го, день 80-летия Владимира Жириновского, запланирован «русский бал» с участием студентов и кадетов.

Господин Слуцкий сообщил, что на одно из мероприятий в день юбилея он пригласил президента Владимира Путина, не уточнив, на какое именно.

Также, по словам лидера ЛДПР, в апреле 2026 года стартует ряд юбилейных проектов, ориентированных на студенчество и молодежь. Например, в вузах пройдут открытые лекции «Школа Жириновского», будет запущен интернет-проект «Жириновский — основатель ЛДПР». А в альма-матер политика Московском государственном университете состоится конференция, посвященная правам человека в современном мире. При этом, как подчеркнул Леонид Слуцкий, во всех информационных форматах организаторы будут опираться на выступления и прогнозы господина Жириновского об «украинском кризисе», а в качестве гостей и спикеров будут приглашены ветераны и волонтеры СВО.

Божена Иванова