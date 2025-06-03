Наценка при переуступке квартир в новостройках Москвы упала до 1%

Владельцы квартир в новостройках Москвы теперь продают их по переуступке с наценкой всего 1% против 10% год назад, подсчитала «ЦИАН Аналитика» по запросу «Ъ». В Подмосковье жилье уходит с дисконтом 3%, а в Петербурге — с премией 5% (против 13% ранее).

Раньше высокий спрос, подогреваемый льготной ипотекой, позволял продавать квартиры дороже, но теперь предложение превышает спрос. В Москве и области к вводу в 2025 году запланировано 9,6 млн кв. м, из которых 31% остается непроданным.

Покупатели выигрывают: можно приобрести жилье в готовящихся к сдаче домах, где у застройщика уже нет лотов. Однако эксперты предупреждают о рисках — если продавец не выполнил обязательства перед застройщиком, сделку могут оспорить.

К концу года разрыв цен может вырасти из-за расширения семейной ипотеки, но если спрос не восстановится, наценка продолжит снижаться.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Покупателям уступают жилплощадь».