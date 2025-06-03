Покупателям уступают жилплощадь

Владельцы квартир в новостройках, которые продают их по договорам переуступки, готовы согласиться на премию всего в 1% от цены покупки в Москве и 5% в Санкт-Петербурге. В Подмосковье собственники, напротив, готовы реализовать площади с дисконтом в 3%. Пока действовала массовая льготная ипотека, владельцы первичной недвижимости могли продавать ее с наценкой в 10–13%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В июне 2025 года владельцы первичной недвижимости в Москве стали продавать свои квартиры по переуступке с наценкой всего в 1% от первоначальной цены, хотя год назад этот показатель достигал 10%, следует из подсчетов, сделанных по запросу “Ъ” «ЦИАН Аналитикой». По данным сервиса, в Подмосковье первичное жилье по переуступке вовсе предлагается на 3% дешевле, чем у застройщика, наценка снизилась на 8 процентных пунктов (п. п) год к году.

В Санкт-Петербурге собственники квартир в новостройках стали реализовывать свою недвижимость с наценкой — 5%, это на 8 п. п меньше, чем годом ранее, подсчитал руководитель «ЦИАН Аналитики» Алексей Попов. Такая динамика прослеживается в целом по России: средняя стоимость квартиры при переуступке в среднем по стране по итогам мая оказалась на 10,4% меньше, чем при первичной продаже, отмечает коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

Раньше владельцы квартир в новостройках могли продавать свои площади по переуступке дороже выкупленной цены из-за высокого спроса, который поддерживался массовой льготной ипотекой.

Но сейчас спрос упал, поскольку выдача льготных кредитов стала точечной, констатирует управляющий партнер Penny Lane Realty Андрей Садо. По его словам, в условиях, когда объем предложения квартир очень высок, продавцам жилья по переуступке приходится снижать цены, чтобы привлечь покупателей. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», в Москве и Подмосковье к вводу в 2025 году запланировано 9,6 млн кв. м жилья, из них нераспроданными остается 31% квартир.

Директор по продажам федерального агентства недвижимости «Этажи» Сергей Зайцев обращает внимание на то, что к моменту переуступки владельцы таких квартир уже получили потенциальную прибыль. По его словам, стоимость новостроек растет активнее, чем это было необходимо для достижения нормы доходности. Только за апрель 2025 года средняя стоимость новостроек в российских городах-миллионниках увеличилась на 12,8% год к году, до 185 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали в «Яндекс Недвижимости». Кроме того, собственники, продающие свои квартиры по переуступке, стремятся реализовать свое жилье как можно быстрее, поэтому готовы предлагать объекты по сниженной цене, поясняет директор по развитию агентства Est-a-Tet Роман Родионцев.

Приобретение квартир в новостройках по переуступке выгодно для покупателей, поскольку это позволяет купить жилье в желаемом проекте с более близким сроком сдачи там, где у застройщика уже нет свободных лотов, отмечает Сергей Зайцев.

Спрос на квартиры по переуступке достаточно стабилен: объем предложения такого жилья по итогам мая сократился на 9,6% с начала года, подсчитал Евгений Белокуров. Однако, подчеркивает руководитель территориального управления продаж ГК А101 Денис Жидков, если собственник такой квартиры недобросовестно выполнял требования по оплате актива и на него наложены какие-либо ограничения, то сделка позже может быть оспорена.

Разница между переуступкой и стоимостью квартир у застройщика может увеличиться до конца 2025 года, поскольку цены на жилье в новостройках, похоже, вырастут еще больше из-за расширения программы семейной ипотеки — это может немного восстановить спрос на первичное жилье, прогнозирует Денис Жидков. Впрочем, добавляет Андрей Садо, если даже это не подстегнет спрос покупателей на первичную недвижимость, а застройщики продолжат сдерживать цены и предлагать скидки, то разрыв между ценами может сократиться.

София Мешкова