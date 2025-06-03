Нацпроект по космосу предусматривает запуск 886 спутников интернета «Рассвет»

Национальный проект по космосу предусматривает запуск почти 900 спутников широкополосного интернета «Рассвет» и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

«В разделе "Связь и наблюдение за Землей" в ряду ключевых мероприятий, которые должны пройти в рамках реализации нацпроекта, предусмотрено создание низкоорбитальной группировки посредством запуска 886 космических аппаратов»,— говорится в презентации нацпроекта (цитата по «РИА Новости»).

Экспериментальные миссии «Рассвет-1» и «Рассвет-2» запустили в 2023-2024 годах. Начало коммерческой эксплуатации запланировано на 2027 год. К этому времени 288 спутников должны обеспечить глобальное покрытие.

Подробнее — в материале «Ъ» «Условный Рассвет».

Екатерина Отрашкевич