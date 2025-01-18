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Коммерсантъ FM
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Условный «Рассвет»

Власти установили требования к работе отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки

Государственная комиссия по радиочастотам определила условия работы российской низкоорбитальной спутниковой группировки. В частности, приоритетным станет использование отечественной радиоэлектроники в наземных станциях. Однако недостаток компонентов локального производства может повлиять на сроки развертывания группировки.

Фото: БЮРО 1440

Фото: БЮРО 1440

Государственная комиссия по радиочастотам определила условия работы отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет», которую делает «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»), следует из протокола комиссии от 24 декабря, с которым ознакомился “Ъ”.

Планируется, что низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет» начнет работу в 2027 году. К 2030 году компания должна создать и запустить 383 спутника (из них 91 заменяемый). Всего на проект планируется выделить 106,6 млрд руб. из федбюджета и 329 млрд руб. собственных средств (см. “Ъ” от 18 октября 2024 года).

«Бюро 1440» выделили диапазоны частот для работы как стационарных, так и подвижных земных станций, которые будут использоваться в самолетах и поездах. В мае 2024 года компания подписала соглашения о сотрудничестве с «Аэрофлотом» и РЖД.

Компании разрешено использовать частоты при соблюдении некоторых требований:

  • весь трафик земных станций должен проходить через станцию сопряжения, расположенную на территории РФ, которая будет управлять как трафиком, так и самими станциями;
  • необходимо «приоритетно» использовать российскую радиоэлектронику;
  • система не должны создавать помех радиоэлектронным средствам органов государственной власти.

Кроме того, из протокола следует, что наземные станции не будут работать в 0,5–3,5 км в (зависимости от диапазона и мощности излучения) от границ аэропортов.

«Данное ограничение введено для исключения негативного влияния на радиоэлектронные средства, используемые для организации воздушного движения, включая навигационные системы»,— объясняет гендиректор НИИ радио Олег Иванов.

В Минцифры добавляют, что инициатива не скажется на безопасности пассажиров и «позволит оставаться на связи в пути», а для министерства «создание низкоорбитальной спутниковой группировки и развитие отечественной компонентной базы остаются приоритетом».

В самом «Бюро 1440» заявили, что «все ключевые узлы, изделия, компоненты и приборы, как и платформа космических аппаратов» — собственной разработки и производства, они «используют отечественную электронную компонентную базу везде, где она доступна».

«Отечественные предприятия могут производить элементы на уровне 90–65 нм и частично 28 нм, поэтому для более продвинутых техпроцессов зависимость сохраняется»,— говорит заместитель директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы Руслан Пермяков. Он добавляет, что у российских производителей есть опыт разработки радиационно стойких компонентов, но их объемы и производственные мощности пока также ограничены. «Пока еще не готов полный цикл замещения такого оборудования и, главное, электронно-компонентной базы, чтобы с нуля его сделать»,— объясняет гендиректор «Нового космоса» Антон Алексеев.

Требование к приоритетному использованию российской компонентной базы может препятствовать созданию группировки в срок, считает господин Пермяков: «Низкоорбитальные группировки требуют массового производства спутников, а ограниченные возможности российских производителей и зависимость от зарубежных компонентов могут замедлить серийный выпуск».

Алексей Жабин

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