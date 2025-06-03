Решетников заявил об «охлаждении» экономики России перед заседанием ЦБ по ставке

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика России вошла в период охлаждения. По его мнению, в этой связи необходимо своевременно смягчить денежно-кредитную политику (ДКП), чтобы сохранить целевые темпы роста ВВП на уровне 3%.

В рамках «Открытого диалога» в Совете федерации министр сообщил, что «все больше отраслей реального сектора показывают падение выпуска», одновременно «замедляются темпы роста потребительского спроса», а «прирост доходов населения» оседает в сбережениях и не поступает на потребительский рынок (цитата из трансляции Совфеда во «ВКонтакте»). Необходимость смягчения принимаемых Банком России мер Максим Решетников объяснил также тем, что текущая ситуация негативно влияет на кредитование.

«Сейчас задача — грамотно пройти период охлаждения,— заявил министр.— Мы рассчитываем на своевременное смягчение денежно-кредитной политики».

По оценке Банка России, жесткая ДКП оказала положительное влияние на экономические показатели, в частности, способствовала укреплению рубля в первом квартале 2025 года. За тот же период средний показатель инфляции опустился до 8,3%.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «От Банка России с нетерпением ждут мягкости».