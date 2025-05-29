От Банка России с нетерпением ждут мягкости

В преддверии заседания совета директоров Банка России 6 июня, где будет принято решение о ключевой ставке, регулятор обновил среднесрочный макроэкономический консенсус-прогноз до 2027 года — и его результаты пока не дают новых аргументов в поддержку немедленного смягчения ДКП. Впрочем, аналитики все больше склоняются к тому, что регулятор если и не снизит ставку в этот раз, то даст четкий сигнал о ее скором снижении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам зампреда ЦБ Филиппа Габунии, на следующем заседании по ставке в совете ожидаются еще более яркие, чем в апреле, дискуссии

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ По словам зампреда ЦБ Филиппа Габунии, на следующем заседании по ставке в совете ожидаются еще более яркие, чем в апреле, дискуссии

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Аналитики из пула ЦБ косметически ухудшили ожидания роста ВВП в 2025 и 2027 годах, также незначительно (на 0,1) пересмотрели оценки безработицы в 2026 году (вниз) и 2027-м (вверх). Улучшились ожидания по среднему курсу на все три года и по динамике реальных зарплат в 2025–2026 годах. «Прогноз по курсу на 2025 год соответствует ослаблению рубля в остаток года в среднем до 93,5 руб./$»,— подсчитали аналитики Telegram-канала «Твердые цифры».

В то же время консенсус-прогноз достижения инфляционной цели в 4% был сдвинут с конца 2027 года (теперь прогноз 4,2%) на 2028-й. Прогноз же инфляции на конец 2026 года снижен на 0,2 процентного пункта, до 4,6%, не изменившись на 2025-й (7,1%). Оценка реальной ключевой ставки при этом повышена на всем прогнозном горизонте с 12,6% до 12,9% в 2025 году.

Опубликованный вчера же консенсус-макропрогноз Центра ценовых индексов (ЦЦИ), основанный на выборке из 15 российских профессиональных прогнозистов, зафиксировал снижение медианного прогноза роста ВВП в 2025 году с 1,5% до 1%. «На фоне снижения ожиданий роста экономики и более быстрой дезинфляции увеличивается число аналитиков, допускающих снижение ключевой ставки в июне (6/15). Прогноз (ключевой ставки.— “Ъ”) на конец года пока остается неизменным — 17%, но с широким диапазоном от 14 до 19%»,— отмечают в ЦЦИ.

Отметим, несмотря на недавние заявления чиновников экономического блока правительства о необходимости снижения ставки (см. “Ъ” от 28 мая), до последнего момента регулятор сохранял жесткую риторику: экономика и инфляционные ожидания граждан растут, а инфляция если и снижается, то лишь из-за укрепления рубля. «Стабилизация инфляции на целевом уровне 4% в 2026 году требует проведения жесткой денежно-кредитной политики длительное время»,— подчеркивали аналитики ДИП ЦБ в опубликованном 27 мая бюллетене «О чем говорят тренды», хотя рынок уже закладывает снижение ключевой ставки на 200 базисных пунктов до июля 2025 года. Жесткость регулятора аналитики Райффайзенбанка объясняли несколькими причинами. Первая — опыт 2024 года, когда после смягчения ДКП началось ускорение инфляции, не должен повториться. Вторая — структура инфляции выглядит достаточно нетипично (при близкой к цели непродовольственной инфляции, сигнализирующей об охлаждении экономики, продукты питания и услуги дорожают двузначными темпами). Третья — риски ослабления рубля из-за внешних причин.

Между тем, похоже, в самом ЦБ уже нет однозначного консенсуса о необходимости удерживать номинальные ставки на текущем уровне. «Мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразными, чем в апреле»,— заявил вчера зампред Банка России Филипп Габуния.

Часть аналитиков считает, что есть все предпосылки для плавного снижения ключевой ставки уже с 6 июня — или для четкого сигнала о намерении сделать это в ближайшем будущем, выждав время до поступления обновленных данных в июне. «Все данные говорят о том, что ставка выше того, что должно быть; если окажется, что снижение было избыточным, это можно исправить потом — время не заканчивается»,— полагает Александр Исаков из Bloomberg Economics. «Учитывая все еще высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, мы бы не ждали снижения ключевой ставки уже в июне, но регулятор может продолжить смягчение риторики,— пишут эксперты "Альфа-Капитала".— Это уже достаточный позитив. Мы не исключаем, что ЦБ начнет снижение ставки через заседание — то есть в конце июля. В этот период как раз начнутся выплаты дивидендов, и параллельное снижение ставок денежного рынка и депозитов может мотивировать большее количество инвесторов реинвестировать полученные дивиденды в акции. Это существенно отличает ситуацию в этом году от прошлогоднего дивидендного сезона».

Артем Чугунов