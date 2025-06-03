Карьеры выстраиваются в регионах

Казань, Норильск и Обнинск вошли в число лидеров по карьерным возможностям в России. Как подсчитали в госкорпорации ВЭБ.РФ, именно эти города по итогам 2024 года стали лучшими по показателю «Доход и работа» в индексе качества жизни. Также положительная динамика наблюдалась в Екатеринбурге, Самаре, Уфе и Перми: примерно на 15-20% выше средних значений по стране.

С чем может быть связан такой тренд? И стоит ли ждать отток рабочих из столицы в регионы? Эту тему “Ъ FM” обсудил с профессором Финансового университета Александром Сафоновым: «Статистика отражает в первую очередь конъюнктурный спрос: это климатические условия и определенную категорию профессий, которые в наибольшей степени востребованы в данном конкретном регионе. При составлении таких рейтингов очень часто не учитываются объективные причины, которые возникают в определенном промежутке времени. Все рассмотренные города имеют свои специфические особенности. Норильск всегда был более привлекателен с точки зрения доходов в силу того, что там работникам компенсировались тяжелые климатические условия труда.

Для Обнинска, понятно, характерно развитие нового кластера, связанного с применением атомных технологий. Это предопределяет то, что там появляются запросы на высококвалифицированных специалистов.

Казань сейчас является одним из секторов, где развивается ВПК, определенные предприятия получают дополнительные заказы. Опять же, срабатывает эффект дефицита кадров в этой отрасли, там наибольший уровень предложений по зарплате. Что касается стабильности дохода, более разнообразного рынка труда, то здесь никаких изменений никогда не происходит».

Также аналитики ВЭБ.РФ отметили стремительное развитие МСП в некоторых регионах. По данным корпорации, в прошлом году каждый третий житель Казани, Екатеринбурга, Самары и Перми работал в малом и среднем бизнесе. В то же время открывать свое дело в Москве и Санкт-Петербурге становится все сложнее, рассказала “Ъ FM” вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова: «Сейчас идет определенный переток и усиление роста именно в регионах. Прежде всего это связано с тем, что вести бизнес становится все сложнее. Очень сильная конкуренция, особенно в сфере услуг, продажах и так далее. В регионах этого нет, и появляется возможность предлагать товары и услуги, есть еще незакрытые ниши. В ближайшее время она сохранится прежде всего в устойчивых регионах, с хорошей динамикой развития. Тем более благодаря положительной динамике в части собственных производственных мощностей там появились деньги и достойные зарплаты».

По данным страхового брокера Remind, в 2024 году размер зарплат в регионах максимально приблизился к московским показателям. Например, доходы жителей Калужской области и Татарстана оказались всего на четверть ниже медианных значений по столице. При этом зарплаты в Магаданской области, Ямало-Ненецком автономном округе, а также на Чукотке в среднем были примерно на 15% выше, чем в Москве

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Никита Путятин