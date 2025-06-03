Суд признал владельцев «Леста Игры» и Wargaming экстремистами

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о запрете и признании экстремистской деятельности владельцев компании Wargaming Виктора Кислого и «Леста» Малика Хатажаева. 100% долей их компаний в России обращены в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малик Хатажаев

Фото: Архив Малика Хатажаева Малик Хатажаев

Фото: Архив Малика Хатажаева

Как передает пресс-служба судов Москвы, в иске Генпрокуратуры речь идет об ООО «Леста», ООО «Леста геймс эдженси», Викторе Кислом и Малике Хатажаеве. Надзорное ведомство потребовало запретить работу «объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности» в апреле 2025 года.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ», что «судебный акт не касается и не распространяется на группу компаний "Леста", ее контрагентов и клиентов, в том числе пользователей компьютерных игр». По словам собеседника, решение суда не повлечет прекращения работы игр «Мир танков» (до 2022 года именовалась в России как World of Tanks), «Мир кораблей» (World of Warships) и Tanks Blitz.

Как добавил источник, причиной для запрета и признания экстремистской деятельности Виктора Кислого и Малика Хатажаева стала материальная поддержка Украины. «За счет своих доходов они финансировали фонды, специализирующиеся на закупке снаряжения для вооруженных сил Украины»,— сказал он.

В апреле 2022 года разработчик и издатель компьютерных игр Wargaming объявил об уходе из России, права на игры World of Tanks и World of Warships были переданы «Лесте». В апреле 2025-го Генпрокуратура наложила арест на активы «Лесты».