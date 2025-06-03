Дональд Туск попал под перекрестный огонь

Польский премьер Дональд Туск решил поставить на голосование в парламенте вотум доверия собственному кабинету, чтобы убедиться в поддержке курса либеральной коалиции вслед за поражением своего соратника Рафала Тшасковского на воскресных выборах президента. Победа его оппонента Кароля Навроцкого, ставленника крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», усилила сомнения в способности польского правительства следовать курсом реформ, вызвав ропот и разочарование даже внутри правящей коалиции. Впрочем, пока расшатывать правительство и провоцировать досрочные выборы в парламент не выгодно никому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Lukasz Glowala / Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Для премьера Дональда Туска прошедший 1 июня финальный тур президентских выборов в Польше был ни много ни мало единственным шансом, заручившись поддержкой соратника в лице президента, вплотную приступить к осуществлению реформ, которые он обещал после своего прихода к власти в 2023 году. Но этот шанс был упущен: по итогам голосования президентом снова стал ставленник оппозиционного лагеря — правоконсервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) — Кароль Навроцкий, который, как и его уходящий предшественник Анджей Дуда, будет отстаивать совершенно иной, нежели правительство, политический курс.

«Независимо от того, как мы оцениваем победившего кандидата, мы должны признать его победу и поздравить его избирателей»,— отметил премьер Туск в телевизионном выступлении в понедельник вечером, комментируя печальные для него новости. «Я хочу, чтобы все видели, включая наших оппонентов внутри страны и за рубежом, что мы готовы к этой ситуации, что мы понимаем серьезность момента, но не намерены делать ни одного шага назад»,— добавил польский премьер. А далее сообщил, что намерен провести голосование в парламенте по вотуму доверия собственному кабинету. Дату возможного голосования он не указал.

Если премьер получит вотум доверия (а, судя по всему, так и будет, поскольку его соратники контролируют 242 места в 460-местном парламенте), это продемонстрирует, что у него все еще есть мандат на управление страной.

Тем не менее, вопреки заверениям, что у правительства есть «план действий на случай непредвиденных обстоятельств», и обещаниям «не останавливаться ни на минуту», удвоив усилия по своей законодательной повестке дня, ситуация для премьера и его правящей «Гражданской коалиции» оказалась если не патовой, то в любом случае весьма драматичной и не сулящей легкой жизни.

Еще до второго тура голосования по кандидатуре нового президента в Польше заговорили о вероятности досрочных парламентских выборов (по закону срок нынешнего правительства истекает лишь в конце 2027 года) в случае поражения кандидата от правящих кругов Рафала Тшасковского.

А уже после выборов оппоненты в лице ПиС и лично ее лидера Ярослава Качиньского призвали господина Туска подать в отставку и освободить место для «беспартийного» правительства технократов — правда, без требования досрочных парламентских выборов. «Сегодня нам нужно решение в виде технического правительства, которое, как и президент, будет беспартийным. Глава этого правительства должен быть выбран в ходе переговоров с теми, кто готов поддержать такой проект. Это не обязательно должен быть кто-то, кто связан с нами»,— сказал господин Качиньский 2 июня.

Ту же мысль — о том, что Дональду Туску пора в отставку,— высказал, причем не особо дипломатично, еще один депутат от ПиС. Партия «начнет очень энергичную работу, чтобы сделать польскому народу еще один подарок — положить конец правительству Туска»,— отметил законодатель от консерваторов Пшемыслав Чарнек.

Подобные вполне предсказуемые призывы от главных политических оппонентов либерального правительства — еще полбеды.

После поражения соратника Дональда Туска на выборах схожие мысли вслух зазвучали и в стане союзников премьера по правящей коалиции, объединяющей помимо премьерской партии «зелёных» консервативную фермерскую партию и левых радикалов. «Если лошадь не тянет, вы меняете ее, вместо того чтобы дать ей более легкую телегу»,— метафорически заметил один из партнеров Дональда Туска по консервативной коалиции, депутат сейма от Польской крестьянской партии Марек Савицкий, требуя от премьера уйти в отставку.

Результаты выборов — это «желтая карточка — может быть, даже красная — для этого правительства и этой коалиции», поддержал упаднические настроения спикер парламента (и неудавшийся кандидат в президенты) Шимон Головня, возглавляющий партию «зелёных» — «Польша-2050». А его однопартийцы призвали Дональда Туска полностью пересмотреть коалиционное соглашение, чтобы они могли осуществить «реальные изменения».

Не удержалась от критики и Магдалена Беят, еще один неудавшийся претендент на кресло президента Польши — от входящей в правящую коалицию партии «Левые». По ее словам, избрание господина Навроцкого показало «последствия политики полумер и сходства с ультраправыми».

Согласно опросам, в случае досрочных выборов прочное парламентское большинство могло бы отойти сообща ПиС и крайне правой партии «Конфедерация».

Как указали социологи, 90% электората кандидата от «Конфедерации» Славомира Ментцена, финишировавшего в первом туре третьим, во втором туре отдало свои голоса за Кароля Навроцкого. Но, к радости либералов, пока и в ПиС, и в «Конфедерации» такое партнерство исключают. А значит, добиваться всеми силами досрочного голосования — без гарантий получения парламентского большинства — в главной оппозиционной партии вряд ли станут.

Доводить дело до отставки господина Туска и внеочередных выборов не в интересах и младших партнеров в правящей коалиции — вопреки их попыткам попенять премьеру на его недочеты. По словам эксперта варшавского Университета Козьминского Анны Вуйчик, внутри этих коалиционных партий будет «много движений», некоторые из них могут попытаться дистанцироваться от «Гражданской платформы». Но угроза не пройти пятипроцентный барьер и остаться за бортом парламента в случае скорых выборов вполне способна убедить небольшие партии не рубить сук, на котором они сидят. И воздержаться от резких шагов, которые развалят кабинет Туска.

Наталия Портякова