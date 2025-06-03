Чем известен новый глава «Росгеологии» Кирилл Левин

Первый зампред правления Россельхозбанка Кирилл Левин избран новым гендиректором государственного геологоразведочного холдинга «Росгеология». Подробности его биографии — в справке «Ъ».

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Новый глава «Росгеологии» Кирилл Левин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Левин Кирилл Юрьевич родился 4 декабря 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московский авиационный институт по специальности «Экономика и управление научными исследованиями и проектированием».

С 1997 по 2007 год работал в ОАО «Газпромбанк», с 2001 года занимал должность заместителя председателя правления банка, члена кредитно-инвестиционного комитета, комитета по управлению активами и пассивами, комитета по стратегии.

В 2008 году стал управляющим директором директората отношений с клиентами управляющей компании «Ренессанс Капитал». В мае того же года возглавил управляющую компанию «Ренессанс Капитал» в должности президента.

С 2009 по 2010 год — вице-президент по работе с крупнейшими клиентами Сбербанка. Возглавлял департамент корпоративного бизнеса банка.

С июня 2010 года — член совета директоров «Аэрофлота». В июне 2011 года также вошел в совет директоров ОАО ФСК ЕЭС.

В 2011 году назначен заместителем председателя правления АО «Россельхозбанк», с 2018 года — первый зампред правления банка.